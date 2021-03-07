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futebol

Muniz destaca entrosamento com companheiros do Flamengo e revela inspiração em atacantes europeus

Jovem atacante marcou os dois gols no 2 a 0 rubro-negro sobre o Macaé, neste sábado...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 21:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2021 às 21:32
O grande destaque da vitória do Flamengo sobre o Macaé, neste sábado, tem nome e sobrenome: Rodrigo Muniz. Autor dos dois gols no triunfo por 2 a 0, o atacante concedeu entrevista coletiva após a partida e destacou o entrosamento com os laterais Matheuzinho e Ramon, que deram assistências para os gols.
Titular nas duas primeiras partidas do Flamengo no Campeonato Carioca, o atacante também ressaltou a parceria com o técnico Maurício Souza e comentou a característica forte no jogo aéreo.
- Fico muito feliz em ter feito dois gols e ajudado a equipe. O treinador me cobra muito, me apoia muito. Conversa muito comigo nos treinamentos e eu também me cobro muito, venho trabalhando firme todos os dias e graças à Deus hoje eu tive uma oportunidade e fui feliz. O jogo de hoje pediu muito isso, bola no fundo. O técnico conversou com a gente a semana. Graças à Deus colocamos em prática em campo.
Perguntado sobre quais são as inspirações como atacante, Muniz não titubeou:
- Ronaldo, Ibrahimovic e Lukaku - disse o jovem atacante.
Com o resultado, o Flamengo chegou aos seis pontos e se isolou na liderança do Carioca. Agora, o Rubro-Negro terá pela frente uma semana de preparação antes do clássico contra o Fluminense, que está marcado para o próximo domingo (14), às 18h, no Maracanã.

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