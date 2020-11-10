Multa rescisória de Domènec Torrent custará quase R$ 12 milhões aos cofres do Flamengo

A relação entre Domènec Torrent e o Clube de Regatas do Flamengo chegou ao fim nesta segunda-feira após 98 dias. O catalão foi demitido por opção da diretoria após a acachapante derrota para o Atlético-MG por 4 a 0. Entretanto, ainda há uma pendência entre as partes: a multa rescisória.De acordo com o jornal "O Dia", a quebra de contrato do treinador custará cerca de 1,8 milhões de euros, algo que gira em torno de R$ 11,4 milhões de reais na atual cotação da moeda.