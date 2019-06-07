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Denúncia

Mulher que acusa Neymar de estupro presta depoimento em São Paulo

Najila Trindade Mendes de Souza compareceu para prestar depoimento na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, na região de Santo Amaro, em São Paulo

Publicado em 07 de Junho de 2019 às 15:52

Publicado em 

07 jun 2019 às 15:52
Uma semana após registrar boletim de ocorrência no qual acusa o atacante de Neymar de estupro, a modelo Najila Trindade Mendes de Souza compareceu para prestar depoimento na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, na região de Santo Amaro, em São Paulo, no fim da manhã desta sexta (7).
Najila desceu de uma viatura com o rosto coberto. Outros dois carros da polícia fizeram a escolta delas e do veículo do advogado Danilo Garcia de Andrade, pouco antes das 12h. Ela e o advogado não deram entrevistas.
> Em conversa, Neymar culpa modelo por marcas em seu corpo: 'Você pedia mais'
A modelo havia sido intimada a comparecer ao local desde o último fim de semana. A delegada Juliana Lopes Bussacos tentou ouvi-la no sábado e, depois, na segunda, terça e quinta-feira.
Além da acusação de estupro, ela também foi questionada sobre o suposto crime cometido por Neymar pela divulgação de suas fotos íntimas.
Esse inquérito foi instaurado pela Polícia Civil no Rio de Janeiro. De lá, a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática enviou duas perguntas, por meio de carta precatória, para Bussacos fazer a Najila.
A primeira, se Najila confirma que as conversas expostas por Neymar foram realizadas. E a segunda, se ela autorizou a publicação ou se compartilhou as imagens e mensagens com outras pessoas ou grupos.
> "Ele bateu na minha bunda violentamente", diz mulher que acusa Neymar
Desde quinta, a delegada tomou o depoimento de José Edgard da Cunha Bueno Filho, primeiro advogado que representou Najila Trindade na acusação de estupro e agressão contra o Neymar, e do médico Luiz Eduardo Rossi Campedelli, que fez um laudo médico a pedido da própria modelo.
O relatório, com fotos de hematomas na região dos glúteos de Nádila, também foi entregue à delegada.
Bueno Filho e Campedelli não quiseram falar com a imprensa na saída da delegacia.

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