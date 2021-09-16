'Muita motivação e foco para dar continuidade a uma linda história', diz Nene, do Vasco, em sua rede social

Crédito: Reprodução/Youtube

Ele está de volta! O meia Nene foi apresentado à torcida nesta quarta e já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o jogador poderá fazer a sua estreia diante do CRB, no Rei Pelé, às 19h, pela 24ª rodada da Série B. Em sua rede social, o experiente atleta disse que está orgulhoso de voltar a vestir a camisa cruz-maltina. - De volta com muita motivação e foco para dar continuidade a uma linda história. É um orgulho voltar a vestir a camisa vascaína. Darei o máximo pra ajudar meus companheiros a conquistar nosso objetivo. E que eu possa retribuir todo o carinho e respeito que tenho recebido, dando muitas alegrias dentro de campo - publicou o meia.

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Com muita identificação com o clube, Nene chega para uma posição carente no time, a de meia central, com qualidade na bola parada e bom passe apesar da idade. Além dele, outros dois reforços poderão fazer suas estreias nesta quinta. O zagueiro Walber e o atacante equatoriano Jhon Sánchez também já estão regularizados e à disposição de Fernando Diniz.