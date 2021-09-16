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'Muita motivação e foco para dar continuidade a uma linda história', diz Nene, do Vasco, em sua rede social

O experiente meia revelou estar orgulhoso por voltar a vestir a camisa cruz-maltina. Ele já está regularizado no BID e poderá fazer a sua estreia diante do CRB, no Rei Pelé, às 19h...
LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 06:00

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 06:00

Crédito: Reprodução/Youtube
Ele está de volta! O meia Nene foi apresentado à torcida nesta quarta e já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o jogador poderá fazer a sua estreia diante do CRB, no Rei Pelé, às 19h, pela 24ª rodada da Série B. Em sua rede social, o experiente atleta disse que está orgulhoso de voltar a vestir a camisa cruz-maltina. - De volta com muita motivação e foco para dar continuidade a uma linda história. É um orgulho voltar a vestir a camisa vascaína. Darei o máximo pra ajudar meus companheiros a conquistar nosso objetivo. E que eu possa retribuir todo o carinho e respeito que tenho recebido, dando muitas alegrias dentro de campo - publicou o meia.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Com muita identificação com o clube, Nene chega para uma posição carente no time, a de meia central, com qualidade na bola parada e bom passe apesar da idade. Além dele, outros dois reforços poderão fazer suas estreias nesta quinta. O zagueiro Walber e o atacante equatoriano Jhon Sánchez também já estão regularizados e à disposição de Fernando Diniz.
+ CRB x Vasco: onde assistir, prováveis times, e desfalques​Com 32 pontos, o Vasco necessita de uma arrancada para voltar à elite do futebol brasileiro. A diferença para o G4 atualmente é de oito pontos, justamente para o CRB, adversário desta quinta-feira. Restam quinze rodadas para o fim da Série B e o time necessita de pelo menos dez vitórias.

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