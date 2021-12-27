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Muita juventude e alguns experientes: Vasco se prepara rumo à Copa São Paulo de Juniores

Numa competição de idade máxima de 20 anos, elenco do Vasco se prepara com um terço de jogadores do time sub-17. Mas há jogadores com dezenas de jogos como profissional...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2021 às 16:26

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 16:26

Após o cancelamento da edição 2021, a Copa São Paulo de Juniores retorna em 2022. Com ela, a esperança do Vasco de conquistar o torneio pela segunda vez. E, desta vez, o elenco deverá ser composto por muitos jogadores do time-17. A lista dos 22 atletas não está fechada, mas dois dos rostos mais conhecidos que deverão estar nela são os de Vinícius e de Figueiredo.A pandemia e o momento delicado do clube em diferentes departamentos mudou o panorama da equipe sub-20, mas já se tinha, desde o ano passado, esperança na equipe juvenil. Nos times titular e reserva. Tanto que dos 30 jogadores que estão participando da pré-temporada, 11 têm idade para atuar na categoria.
Há, inclusive, Rayan, atacante de 15 anos, no grupo. A viagem para Santana do Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, é no dia 3 de janeiro. Até lá, folga somente no dia 1º e a briga por uma vaga está acirrada nos treinamentos.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
A promessa de talvez maior cartaz é Andrey, volante de mesmo nome do profissional recém-saído do clube. Com 17 anos, ele soma duas partidas pelo time principal.
Tanto Figueiredo quanto Vinícius têm 20 anos. O primeiro estreou pela equipe principal este ano, e atuou como centroavante e ponta esquerda. Não fez gol, mas participou de 29 jogos. Vinícius, por sua vez, foi "descoberto" por Vanderlei Luxemburgo ainda em 2019, mas só foi participar para além dos juniores em 2020. Teve pouquíssimo espaço em 2021. O ponta direita soma 43 jogos como profissional.
FORADesfalque certo na Copinha é Caio Eduardo. O meio-campista de 18 anos vive impasse enquanto não renova. O clube optou por mantê-lo de férias enquanto a situação não é resolvida. O vínculo atual termina no meio do ano que vem.
Crédito: Viníciusjáteveespaçocomoprofissional,masretornouaotimedejuniores(Foto:RafaelRibeiro/VascodaGama

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