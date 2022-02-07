Muita grana envolvida: Flamengo dá novo passo para comprar Andreas Pereira

Andreas Pereira está cada vez mais próximo de ser, de fato, jogador do Flamengo. O clube carioca ainda enfrenta uma certa resistência nas negociações com o Manchester United pela aquisição definitiva, mas há um acerto encaminhado para a compra de 75% dos direitos econômicos do meio-campista por um valor entre 10 e 12 milhões de euros (em valor cheio).

Emprestado pelo United até junho deste ano, Andreas Pereira tem opção de compra fixada em 20 milhões de euros, mas o clube da Gávea já havia avisado, publicamente inclusive, que não faria tal investimento. Há semanas, o Flamengo enviou uma primeira proposta ao United, de 8 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador, a qual foi recusada.

Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, estão desde o último fim de semana na Inglaterra a fim de concretizar a operação.

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O desejo de Andreas Pereira, de 26 anos, em permanecer no Ninho do Urubu conta a favor do Flamengo, além do vínculo que se aproxima do fim. Afinal, a partir de janeiro de 2023, o meia poderá assinar pré-contrato com outro clube sem custos. A negociação deve ter o seu último capítulo nesta terça-feira.