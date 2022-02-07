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futebol

Muita grana envolvida: Flamengo dá novo passo para comprar Andreas Pereira

Rubro-Negro pode pagar até 12 milhões de euros pela compra de 75% do meio-campista junto ao Manchester United...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 18:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 18:03
Andreas Pereira está cada vez mais próximo de ser, de fato, jogador do Flamengo. O clube carioca ainda enfrenta uma certa resistência nas negociações com o Manchester United pela aquisição definitiva, mas há um acerto encaminhado para a compra de 75% dos direitos econômicos do meio-campista por um valor entre 10 e 12 milhões de euros (em valor cheio).
Emprestado pelo United até junho deste ano, Andreas Pereira tem opção de compra fixada em 20 milhões de euros, mas o clube da Gávea já havia avisado, publicamente inclusive, que não faria tal investimento. Há semanas, o Flamengo enviou uma primeira proposta ao United, de 8 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador, a qual foi recusada.
Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, estão desde o último fim de semana na Inglaterra a fim de concretizar a operação.
> Veja a tabela do Cariocão
O desejo de Andreas Pereira, de 26 anos, em permanecer no Ninho do Urubu conta a favor do Flamengo, além do vínculo que se aproxima do fim. Afinal, a partir de janeiro de 2023, o meia poderá assinar pré-contrato com outro clube sem custos. A negociação deve ter o seu último capítulo nesta terça-feira.
Crédito: AndreasPereiraestáemprestadoaoFlamengoatémeadosde2022(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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