Mufarrej cria grupo interno para analisar 'MP das transmissões' e defende negociação em bloco

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Um grupo de 16 clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro assinou, nesta segunda-feira, um manifesto à favor da Medida Provisória 984, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que dá o direito de transmissão de um evento esportivo ao mandante da partida.

O Botafogo - ao lado de Grêmio, Fluminense e Grêmio - foi um dos clubes que não participou da ação. Isso não quer dizer, contudo, que o Alvinegro não concorde com os conceitos trazidos pela 'MP das transmissões'. Em contato exclusivo com o LANCE!, Nelson Mufarrej, presidente do Glorioso, explicou que o clube se organizou internamente para estudar as possíveis mudanças e, então, se pronunciar oficialmente.

- Sou plenamente favorável à discussão sobre novos caminhos sobre os direitos de transmissão. A MP reembaralhou as cartas. Estamos com um novo mercado constituído, novos hábitos dos consumidores, novos canais de comunicação e ter esse assunto em voga é bastante interessante e oportuno. Criei um grupo de trabalho interno com profissionais do marketing, comercial e jurídico para discutir a melhor linha a seguir considerando os cenários existentes. A MP aborda um tema impactante sobre a maneira no futuro do futebol, então nossa posição atual é de aprofundamento coletivo dos clubes, com estudos técnicos, para seguirmos com convicção e fundamentação. Dessas análises podem surgir sugestões de emenda ou alteração da MP de modo que melhor defenda os interesses do Botafogo e dos demais. Por isso não entramos, inicialmente, nesse ato, embora estejamos alinhados nos conceitos gerais - analisou.

Na visão do mandatário, o caminho para os clubes da primeira divisão, no momento, é se unir e tentar negociar possíveis mudanças em forma de bloco, com todas as instituições juntas em prol do mesmo objetivo.- Penso que a melhor direção é no sentido da formação de blocos, associações ou ligas para negociação coletiva, para corrigir distorções. Temos uma janela de oportunidade para uma mudança firme. O direito de arena sendo garantido ao mandante facilita a formação de blocos - afirmou o presidente.

Para Mufarrej, a negociação conjunta de clubes vai valorizar o futebol brasileiro. Por isto, o presidente do Botafogo defende a ideia de um bloco para as possíveis negociações em relação às transmissões, dando exemplos de Espanha e Inglaterra.