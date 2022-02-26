Mudou de novo! Veja quando acontecerá Botafogo e Volta Redonda, pela 10ª rodada da Taça Guanabara

A Ferj voltou a alterar a data do duelo do Botafogo com o Volta Redonda. Prevista para a décima rodada da Taça Guanabara (penúltima da primeira fase do Campeonato Carioca), a partida agora será disputada na segunda-feira, dia 7 de março, às 19h30, no Nilton Santos. O remanejamento fará com que o Alvinegro tenha tranquilidade no seu planejamento. Após o confronto com a Portuguesa, neste domingo (27), no Luso-Brasileiro a equipe terá oito dias de intervalo sem jogos.
Marcada originalmente para o dia 6 de março, às 18h30, anteriormente partida "migrou" para o sábado (5) no mesmo horário a pedido da TV Record. A emissora queria abrir espaço para o confronto entre Flamengo e Vasco na TV aberta.
O Volta Redonda, por sua vez, terá duas partidas neste período. No domingo (27), o Voltaço encara o Nova Iguaçu e, na quarta-feira (2), mede forças com Resende (em partida adiada da quinta rodada).
A equipe comandada por Lúcio Flávio está com 16 pontos na Taça Guanabara.