Mudou de novo! Veja quando acontecerá Botafogo e Volta Redonda, pela 10ª rodada da Taça Guanabara

A Ferj voltou a alterar a data do duelo do Botafogo com o Volta Redonda. Prevista para a décima rodada da Taça Guanabara (penúltima da primeira fase do Campeonato Carioca), a partida agora será disputada na segunda-feira, dia 7 de março, às 19h30, no Nilton Santos. O remanejamento fará com que o Alvinegro tenha tranquilidade no seu planejamento. Após o confronto com a Portuguesa, neste domingo (27), no Luso-Brasileiro a equipe terá oito dias de intervalo sem jogos.