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Mudou de novo! Veja quando acontecerá Botafogo e Volta Redonda, pela 10ª rodada da Taça Guanabara

Com nova determinação, Alvinegro terá intervalo maior entre a partida com a Portuguesa, que ocorre neste domingo (27), e duelo com o Voltaço...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 17:31

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2022 às 17:31
A Ferj voltou a alterar a data do duelo do Botafogo com o Volta Redonda. Prevista para a décima rodada da Taça Guanabara (penúltima da primeira fase do Campeonato Carioca), a partida agora será disputada na segunda-feira, dia 7 de março, às 19h30, no Nilton Santos. O remanejamento fará com que o Alvinegro tenha tranquilidade no seu planejamento. Após o confronto com a Portuguesa, neste domingo (27), no Luso-Brasileiro a equipe terá oito dias de intervalo sem jogos.
Marcada originalmente para o dia 6 de março, às 18h30, anteriormente partida "migrou" para o sábado (5) no mesmo horário a pedido da TV Record. A emissora queria abrir espaço para o confronto entre Flamengo e Vasco na TV aberta.
O Volta Redonda, por sua vez, terá duas partidas neste período. No domingo (27), o Voltaço encara o Nova Iguaçu e, na quarta-feira (2), mede forças com Resende (em partida adiada da quinta rodada).
A equipe comandada por Lúcio Flávio está com 16 pontos na Taça Guanabara.
Crédito: PartidacomaequipedaCidadedoAçoserárealizadanoNiltonSantos(Foto:Divulgação/TwitterdoBotafogo

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