Mudou de novo! Definidas datas e horários para a retomada do Catarinense

Crédito: Divulgação/FCF

Depois de uma série de decisões tomadas e modificadas, ao que tudo indica o futebol no estado de Santa Catarina será retomado mesmo com a crescente na curva de casos do novo coronavírus que segue afligindo a região. Pelo menos, foi que o apontou a divulgação da nova tabela para os embates de volta nas quartas de final do Catarinense feita pela Federação Catarinense de Futebol na última segunda-feira (27).

Os últimos dias, aliás, foi especialmente marcada pela reviravolta de procedimentos no torneio que, depois do Carioca, foi o primeiro a retomar, mas viu sua continuidade inviabilizada pela onda de casos em todos os envolvidos no mata-mata.

Primeiro, a volta estava efetivamente marcada para essa semana até que, na sexta-feira (24), um decreto de alçada do Governo do Estado restringia as medidas de prevenção ao ponto de suspender, dentre outras atividades, a realização de qualquer evento esportivo até o próximo dia 7 de agosto mesmo sem a presença de público. Algo que, naturalmente, afetava diretamente o retorno do estadual.

Todavia, houve uma pressão nos bastidores pela liberação ao ponto de, com uma reformulação dos protocolos de segurança sanitária, na última segunda a FCF anunciou as datas e horários da retomada do Catarinense com o seguinte formato:

Quartas de final

29/07

Figueirense x Juventus - 21h30 - Orlando Scarpelli

30/07