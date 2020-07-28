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futebol

Mudou de novo! Definidas datas e horários para a retomada do Catarinense

Na última sexta-feira (24), ideia era de suspensão do torneio até 7 de agosto, mas, na última segunda-feira, calendário foi oficialmente divulgado...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 12:58

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 12:58
Crédito: Divulgação/FCF
Depois de uma série de decisões tomadas e modificadas, ao que tudo indica o futebol no estado de Santa Catarina será retomado mesmo com a crescente na curva de casos do novo coronavírus que segue afligindo a região. Pelo menos, foi que o apontou a divulgação da nova tabela para os embates de volta nas quartas de final do Catarinense feita pela Federação Catarinense de Futebol na última segunda-feira (27).
Os últimos dias, aliás, foi especialmente marcada pela reviravolta de procedimentos no torneio que, depois do Carioca, foi o primeiro a retomar, mas viu sua continuidade inviabilizada pela onda de casos em todos os envolvidos no mata-mata.
Primeiro, a volta estava efetivamente marcada para essa semana até que, na sexta-feira (24), um decreto de alçada do Governo do Estado restringia as medidas de prevenção ao ponto de suspender, dentre outras atividades, a realização de qualquer evento esportivo até o próximo dia 7 de agosto mesmo sem a presença de público. Algo que, naturalmente, afetava diretamente o retorno do estadual.
Todavia, houve uma pressão nos bastidores pela liberação ao ponto de, com uma reformulação dos protocolos de segurança sanitária, na última segunda a FCF anunciou as datas e horários da retomada do Catarinense com o seguinte formato:
Quartas de final
29/07
Figueirense x Juventus - 21h30 - Orlando Scarpelli
30/07
Marcílio Dias x Criciúma - 16h - Dr. Hercílio LuzBrusque x Joinville - 18h - Augusto BauerAvaí x Chapecoense - 20h - Estádio da Ressacada

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