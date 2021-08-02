Mudanças no departamento de futebol viram pauta no Inter

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

A sequência de resultados ruins tanto recente como no acumulado da temporada podem ter consequências mais profundas na estrutura administrativa do Internacional de acordo com informação publicada pelo portal 'ge'. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAs funções exercidas pelo vice-presidente de futebol, João Patrício Herrmann, e do executivo de futebol, Paulo Bracks, tem sido amplamente questionadas não apenas em protestos da torcida, mas também pelas duas alas políticas do Colorado referentes a situação e oposição.

No caso de Herrmann, que tem ligação histórica com o clube sendo filho do ex-presidente campeão do Brasileirão de 1975, Eraldo Herrmann, sua postura mais firme e de posicionamento marcante não tem agradado no sentido de promover maior diálogo.

Com isso, aliado a forte turbulência dentro das quatro linhas, sua gestão patrece estar ameaçada onde outros integrantes da alta cúpula estudam qual seria a melhor estratégia de atitude: convencer o próprio dirigente a abdicar do cargo (ago considerado pouco provável pela personalidade de João Patrício) ou encontrar uma maneira de afastá-lo da função via Conselho de Gestão.

Por sua vez, a principal reclamação direcionada a Paulo Bracks se dá por conta do ritmo menos acelerado para acertar contratações que possam dar mais alternativas ao técnico Diego Aguirre.