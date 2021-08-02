Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mudanças no departamento de futebol viram pauta no Inter

Avaliação de momento seria de necessidade de troca tanto para melhora de desempenho como também alívio da pressão vinda de diferentes setores...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 15:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 15:04
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A sequência de resultados ruins tanto recente como no acumulado da temporada podem ter consequências mais profundas na estrutura administrativa do Internacional de acordo com informação publicada pelo portal 'ge'. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAs funções exercidas pelo vice-presidente de futebol, João Patrício Herrmann, e do executivo de futebol, Paulo Bracks, tem sido amplamente questionadas não apenas em protestos da torcida, mas também pelas duas alas políticas do Colorado referentes a situação e oposição.
No caso de Herrmann, que tem ligação histórica com o clube sendo filho do ex-presidente campeão do Brasileirão de 1975, Eraldo Herrmann, sua postura mais firme e de posicionamento marcante não tem agradado no sentido de promover maior diálogo.
Com isso, aliado a forte turbulência dentro das quatro linhas, sua gestão patrece estar ameaçada onde outros integrantes da alta cúpula estudam qual seria a melhor estratégia de atitude: convencer o próprio dirigente a abdicar do cargo (ago considerado pouco provável pela personalidade de João Patrício) ou encontrar uma maneira de afastá-lo da função via Conselho de Gestão.
Por sua vez, a principal reclamação direcionada a Paulo Bracks se dá por conta do ritmo menos acelerado para acertar contratações que possam dar mais alternativas ao técnico Diego Aguirre.
Todavia, em seu caso específico, ele é visto como sendo afetado pela postura mais conservadora de dirigentes acima de sua alçada, algo que diminui suas chances de deixar o cargo após oito meses de trabalho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados