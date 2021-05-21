Mudanças no calendário: CBF altera datas e horários dos jogos do Fluminense na Copa do Brasil

A CBF anunciou na noite da última quinta-feira a alteração das datas e horários dos jogos do Fluminense contra o Red Bull Bragantino pela terceira rodada da Copa do Brasil. Antes prevista para o dia 1º de junho, às 19h, a estreia Tricolor na competição foi remarcada para o dia 2 (quarta-feira), às 21h30, no Maracanã.​> Veja os jogos da terceira fase da Copa do BrasilO Fluminense vai estrear na Copa do Brasil direto na terceira fase por disputar a Libertadores. Vale lembrar que até o ano passado, o regulamento da competição previa que os times que estivessem no torneio sul-americano começassem a partir das oitavas, mas o planejamento foi modificado.