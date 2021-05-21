Mudanças no calendário: CBF altera datas e horários dos jogos do Fluminense na Copa do Brasil

A CBF anunciou na noite da última quinta-feira a alteração das datas e horários dos jogos do Fluminense contra o Red Bull Bragantino pela terceira rodada da Copa do Brasil. Antes prevista para o dia 1º de junho, às 19h, a estreia Tricolor na competição foi remarcada para o dia 2 (quarta-feira), às 21h30, no Maracanã.> Veja os jogos da terceira fase da Copa do BrasilO Fluminense vai estrear na Copa do Brasil direto na terceira fase por disputar a Libertadores. Vale lembrar que até o ano passado, o regulamento da competição previa que os times que estivessem no torneio sul-americano começassem a partir das oitavas, mas o planejamento foi modificado.
O adversário, portanto, foi definido por meio de um sorteio na sede da entidade, em abril. O confronto em jogos de ida e volta não tem o gol qualificado fora de casa como critério de desempate.
Campeão da Copa do Brasil em 2007, com direito a gol do título diante do Figueirense marcado pelo então zagueiro Roger Machado, hoje técnico do Tricolor, o Time de Guerreiros vai em busca do bicampeonato da competição.