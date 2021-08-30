Mudanças de Lisca surtem efeito e Vasco conquista vitória importante para a sequência da Série B

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O técnico Lisca completou um mês à frente do Vasco e pela primeira vez teve uma semana inteira para treinar a equipe e corrigir as falhas coletivas e individuais. Diante da Ponte Preta, esse trabalho prevaleceu e mudanças significativas puderam ser notadas. A vitória renova a esperança do torcedor no acesso e no trabalho do comandante cruz-maltino. A diferença para o G4 agora é de apenas quatro pontos restando dezessete rodadas para o fim da Série B.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Na escalação, a maior surpresa ficou por conta da presença do volante Caio Lopes, que atuou como primeiro homem do meio-campo. O camisa 16 foi o grande destaque com bons desarmes e dando segurança à defesa. Ajudou também nas saídas de bola com qualidade no passe e marcou o segundo gol da vitória vascaína com um lindo chute - o seu primeiro como profissional.

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Antes disso, Lisca mudou não só a maneira do Vasco jogar, mais intenso e vertical na frente, como fez alterações posicionais. Sem a bola, o time estava distribuído bem campo em um 4-1-4-1. A defesa ficou menos exposta que nos jogos anteriores, fazendo com que a Macaca assustasse apenas em chutes de longa distância e em alguns cruzamentos.

Quando o Vasco tinha a posse da bola, Zeca construía mais por dentro, dando mais qualidade na transição ofensiva, o que aconteceu já no segundo tempo contra o Operário (PR), quando o Vasco finalizou e teve mais volume de jogo que o adversário. ?Essa estratégia deu mais espaço para Marquinhos Gabriel explorar o lado de campo e fazer cruzamentos perigosos.

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Lisca resgatou alguns conceitos da atuação do Vasco em sua estreia contra o Guarani e adaptou com um time mais competitivo em campo. Obviamente ainda precisa de tempo para evoluir o conceito, mas já se viu uma equipe diferente, com mudanças no posicionamento e de postura. O comportamento sem a bola é essencial para forçar o erro do adversário e recuperá-la mais próximo do gol.

Ainda há um longo caminho a percorrer, mas a volta de Leandro Castan trouxe mais segurança à defesa. Líder do grupo, o experiente zagueiro orientou os companheiros e dominou ganhando a maioria das bolas pelo alto. Na frente, a bola ainda pode chegar mais em condições de Cano finalizar. O argentino não marca há oito partidas e teve uma queda de rendimento.