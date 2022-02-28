Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mudanças à vista! Corinthians acerta a saída do preparador físico Flávio de Oliveira
futebol

Mudanças à vista! Corinthians acerta a saída do preparador físico Flávio de Oliveira

António Ascensão, da comissão técnica de Vítor Pereira, irá chefiar o Departamento Físico do Timão...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 18:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 18:14
Na manhã de segunda-feira (28), o Corinthians acertou a saída do preparador físico do clube, Flávio de Oliveira. Ele se reuniu com a diretoria no CT Joaquim Grava, que o comunicou do seu desligamento. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge".> GALERIA: Cássio brilha e Gustavo Silva garante vitória do Timão; veja notas
Desde 2020 no Timão por indicação de Vágner Mancini, Flávio será substituído pelo português António Ascensão, que chefiará o Departamento Físico do clube.
> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão
Além de António, o novo técnico do Corinthians, Vítor Pereira, trouxe consigo outros quatros profissionais em sua comissão técnica. Filipe Luis e Luis Miguel serão os auxiliares técnicos, Luis Nuno Nedio é o analista de desempenho e por fim, o analista de desempenho é o lusitano Bruno Moura.
Com a saída de Flávio de Oliveira, a diretoria alvinegra ainda precisa definir a situação do auxiliar Alex Meschini e Fernando Lázaro. A tendência é que o ex-interino retorne ao Centro de Inteligência do Futebol do clube (Cifut).
Crédito: (Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer
Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados