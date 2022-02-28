Mudanças à vista! Corinthians acerta a saída do preparador físico Flávio de Oliveira

Na manhã de segunda-feira (28), o Corinthians acertou a saída do preparador físico do clube, Flávio de Oliveira. Ele se reuniu com a diretoria no CT Joaquim Grava, que o comunicou do seu desligamento. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge".> GALERIA: Cássio brilha e Gustavo Silva garante vitória do Timão; veja notas

Desde 2020 no Timão por indicação de Vágner Mancini, Flávio será substituído pelo português António Ascensão, que chefiará o Departamento Físico do clube.

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Além de António, o novo técnico do Corinthians, Vítor Pereira, trouxe consigo outros quatros profissionais em sua comissão técnica. Filipe Luis e Luis Miguel serão os auxiliares técnicos, Luis Nuno Nedio é o analista de desempenho e por fim, o analista de desempenho é o lusitano Bruno Moura.

Com a saída de Flávio de Oliveira, a diretoria alvinegra ainda precisa definir a situação do auxiliar Alex Meschini e Fernando Lázaro. A tendência é que o ex-interino retorne ao Centro de Inteligência do Futebol do clube (Cifut).