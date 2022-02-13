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Mudança na lateral, força no Nordeste e mais: o que observar do Vasco contra o Botafogo pelo Carioca

Gigante da Colina encara seu primeiro clássico na temporada e tenta se manter na liderança. Consistência defensiva e criatividade no meio-campo merecem atenção...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 11:00
Líder e invicto, o Vasco volta a campo neste domingo, às 20h, em São Luís, no Maranhão, no clássico diante do Botafogo. Com 13 pontos, a equipe chegou ao Nordeste nos braços da torcida e espera que a força do clube na região seja um fator positivo para voltar ao Rio com os três pontos. Esse será o primeiro clássico do Cruz-Maltino na temporada, sob a batuta de Zé Ricardo e recheado de reforços. Na quarta, o time teve muita dificuldade em vencer uma organizada e bem postada Portuguesa. O treinador sabe que o grupo ainda tem carências, mas tenta dar entrosamento e formar a espinha-dorsal para chegar forte na Série B. O Gigante da Colina segue forte no mercado e está próximo de anunciar mais dois reforços. Diante disto, o LANCE! listou cinco pontos importantes para o torcedor ficar de olho no Vasco contra o Glorioso.
+ Confira e simule a tabela do Campeonao Carioca
- Mudança na lateral: Titular da posição, Weverton recebeu o terceiro amarelo contra a Portuguesa e desfalca a equipe neste domingo. Com isso, Léo Matos deve ser o titular e irá reencontrar o Botafogo. Em novembro, ele foi expulso ainda no primeiro tempo no clássico, em São Januário, e deixou o gramado sob vaias e xingamentos. Experiente, ele espera dar a volta por cima no clássico e reconquistar seu espaço.
- Força no Nordeste: A delegação do Vasco foi recepcionada com festa pela torcida em São Luís. Na campanha da Série B 2021, os jogos na região tiveram destaque pela festa que os torcedores fizeram ao terem a oportunidade de acompanhar o time de perto. Será o primeiro Clássico da Amizade fora do Rio de Janeiro deste Século XXI. O último aconteceu no empate por 2 a 2 pelo Torneio Rio-SãoPAulo de 1998.
- Criatividade do meio-campo: Na partida contra a Lusa, o Vasco teve dificuldade para jogar de maneira vertical, com triangulações e tabelas. Em determinado momento, a equipe se limitou a tentar criar apenas pela bola longa dos defensores. Foi uma pequena prévia (guardada as devidas proporções) do que os cariocas irão enfrentar na Série B e de que o elenco necessita de reforços para a sequência da temporada.
- Consistência defensiva: Apesar do bom início de Carioca, o Cruz-Maltino só não levou gol em uma partida. Zé Ricardo busca o equilíbrio defensivo para avançar e não sofrer na Série B. Mesmo sofrendo seis gols em cinco jogos, a dupla de zaga - Anderson Conceição e Ulisses - tem feito bons jogos e construído entrosamento e sintonia.
- Momento para "revanche": Na temporada passada, o Vasco conquistou a Taça Rio, nos pênaltis, contra o Botafogo. Todavia, na Série B perdeu os dois clássicos e em um deles foi goleado por 4 a 0, em São Januário. O jogo deste domingo é um ótimo momento para a equipe estabelcer uma "revanche", conquistar os três pontos jogando bem e ganhar moral para o restando da competição.
Crédito: VascoestáinvictoeélíderdoCampeonatoCariocaemcincorodadas(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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