MT, meia do Vasco, negocia saída para o Athletico-PR

Enquanto se movimenta para reforçar o time, o Vasco também pode ter saídas do elenco. O meia MT é alvo do Athletico-PR e negocia a transferência para a equipe de Curitiba. A informação foi publicada primeiramente pelo site "Uol" e confirmada pelo LANCE!.MT tem 20 anos e apareceu como surpresa positiva no início deste ano. Meia de origem, teve boas atuações jogando como lateral-esquerdo. Renovou contrato, mas teve queda de produtividade junto da equipe.

Ele também sofreu punição por indisciplina, retornou ao time sub-20, mas reapareceu no time principal em outubro. São 25 jogos como profissional do Cruz-Maltino e um gol marcado.

-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro

O processo de reformulação do Vasco inclui chegadas e saídas, mas o clube não tem comentado negociações - o mesmo vale para o caso de MT. No início da próxima semana deve haver um comunicado sobre esta e outras situações relativas à formação do elenco para a próxima temporada.