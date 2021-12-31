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futebol

MT, meia do Vasco, negocia saída para o Athletico-PR

Jogador polivalente de 20 anos surgiu como destaque no Campeonato Carioca deste ano, perdeu espaço, voltou ao time sub-20, voltou ao principal, mas pode deixar o Cruz-Maltino...
LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2021 às 15:55

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 15:55

Enquanto se movimenta para reforçar o time, o Vasco também pode ter saídas do elenco. O meia MT é alvo do Athletico-PR e negocia a transferência para a equipe de Curitiba. A informação foi publicada primeiramente pelo site "Uol" e confirmada pelo LANCE!.MT tem 20 anos e apareceu como surpresa positiva no início deste ano. Meia de origem, teve boas atuações jogando como lateral-esquerdo. Renovou contrato, mas teve queda de produtividade junto da equipe.
Ele também sofreu punição por indisciplina, retornou ao time sub-20, mas reapareceu no time principal em outubro. São 25 jogos como profissional do Cruz-Maltino e um gol marcado.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
O processo de reformulação do Vasco inclui chegadas e saídas, mas o clube não tem comentado negociações - o mesmo vale para o caso de MT. No início da próxima semana deve haver um comunicado sobre esta e outras situações relativas à formação do elenco para a próxima temporada.
Crédito: MTtemumgolem25jogoscomoprofissionaldoVasco(RafaelRibeiro/Vasco

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