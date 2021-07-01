Mozart assume erros e nega que atrasos de salários esteja influenciando o Cruzeiro em campo

O técnico Mozart Santos ponderou após o empate em 3 a 3 do Cruzeiro com o Guarani que a equipe não está tendo influência negativa pelos atrasos salariais do clube com o elenco e funcionários. O treinador negou que o desempenho em campo tenha menos empenho por esse problema. O comandante espera que seus atletas consigam ter mais equilíbrio nos jogos, mantendo a boa performance no ataque, mas sem levar tantos gols, como vem acontecendo. Outra ponderação de Mozart foi ter admito o erro de sacar Marcinho do jogo, recuando o time cedo demais, quando ainda estava 3 a 2 no placar. Confira nos vídeos da matéria as análises do treinador celeste. Mozart fez ponderações do desempenho do time e busca equilibrar setores da Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)