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Mozart assume erros e nega que atrasos de salários esteja influenciando o Cruzeiro em campo

O treinador também espera que haja mais equilíbrio entre defesa e ataque nos próximos jogos da Raposa...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 17:30

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:30

O técnico Mozart Santos ponderou após o empate em 3 a 3 do Cruzeiro com o Guarani que a equipe não está tendo influência negativa pelos atrasos salariais do clube com o elenco e funcionários. O treinador negou que o desempenho em campo tenha menos empenho por esse problema. O comandante espera que seus atletas consigam ter mais equilíbrio nos jogos, mantendo a boa performance no ataque, mas sem levar tantos gols, como vem acontecendo. Outra ponderação de Mozart foi ter admito o erro de sacar Marcinho do jogo, recuando o time cedo demais, quando ainda estava 3 a 2 no placar. Confira nos vídeos da matéria as análises do treinador celeste. Mozart fez ponderações do desempenho do time e busca equilibrar setores da Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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