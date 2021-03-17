Movimento por André Horta no Palmeiras não funciona e meia deve seguir em Portugal

Apesar do movimento de profissionais de mercado para que André Horta fosse pauta no Palmeiras, a tentativa não gerou frutos. O NOSSO PALESTRA chegou a noticiar o modelo de negócio que foi exposto por pessoas que cuidam do atleta, mas soube, na noite desta terça-feira (16), que o Verdão não formalizará uma tentativa de contratação. Abel, que conhece o meia, inclusive citado como incentivador do negócio, não esteve, de fato, envolvido.Os rumores levantados pela notícia que circulou no Brasil e em Portugal acabaram levando luz ao jogador, mas não foram condizentes com a parte que citava o treinador e o clube. Abel não incluiu Horta em seus pedidos, mas ele foi oferecido e ganhou repercussão. O Palmeiras, por sua vez, também não fez contatos pela contratação, ainda que busque, sim, um jogador para a função.