Movimento Ocupa Palestra pede mais transparência no Palmeiras

Crédito: Thiago Ferri/Lancepress!

O movimento Ocupa Palestra divulgou nesta quinta-feira (17) uma nota comentando, dentre outros assuntos, o retorno da publicação dos balancetes financeiros do Palmeiras, o que ocorreu no último dia 13. A nota faz o apelo sobretudo para que o clube seja mais transparente.

Segundo o Ocupa Palestra, a divulgação dos balancetes é apenas obrigação do clube e, portanto, não deve ser celebrada em excesso. Entretanto, é feita a ressalva de que trata-se da conquista de um pequeno passo dado em direção ao caminho correto.

O movimento afirma que os balancetes só foram publicados por conta de pressão por parte de sócios, torcedores comuns e movimentos como o próprio Ocupa Palestra. A nota pede para que os torcedores não recuem e ressalta a importância da transparência na construção de um clube vencedor:- Embora a pressão tenha ajudado a desfazer o retrocesso, é preciso continuarmos vigilantes. O Ocupa Palestra acredita que a total transparência das contas e dos processos internos do clube é fundamental para a consolidação de uma estrutura vencedora e efetivamente democrática na Sociedade Esportiva Palmeiras. Um clube campeão (e que seja efetivamente de todos) deve adotar boas práticas que vão muito além do que acontece dentro de campo - diz a nota.

O movimento também cobra maior participação dos torcedores na política do clube, defendendo a eliminação das eleições para novos conselheiros vitalícios, tópico que há tempos gera polêmicas e discussões internamente no Palmeiras:

- Para garantir a efetiva democracia no clube, é importante, de um lado, garantir maior participação do torcedor e, por outro lado, eliminar as eleições de novos conselheiros vitalícios. A ampla maioria dos torcedores e sócios é contrária à eleição de novos conselheiros vitalícios e as expressivas votações pela redução de cargos vitalícios, em três situações distintas, já deveriam ter deixado isso claro. Em todas circunstâncias em que convocados a se manifestar, os sócios foram favoráveis à redução do número de vitalícios, que não passou tão somente devido às inúmeras confusões criadas no processo de discussão das propostas - afirma a nota.

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