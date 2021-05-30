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futebol

Mosquito minimiza derrota do Corinthians, mas admite erros ofensivos: 'É ajustar'

Na estreia do Campeonato Brasileiro, o Timão foi derrota pelo Atlético-GO, em Itaquera, por 1 a 0...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 20:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mai 2021 às 20:48
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O atacante Gustavo Mosquito enxergou com naturalidade a derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste domingo (30), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Isso porque o time está em início de trabalho, sendo o revés a primeira partida do clube sob o comando do seu novo treinador, Sylvinho.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do CorinthiansNo entanto, o jogador que sofreu o pênalti que poderia ter dado o empate ao Timão, mas que foi desperdiçado por Mateus Vital, aos 18 minutos do segundo tempo, mencionou as falhas ofensivas que e a equipe teve, em não conseguir converter algumas chances criadas em gols.
– Acredito que seja normal, a gente tá se adaptando ao novo trabalho. No segundo tempo a gente fez um belo jogo. Erramos o pênalti e outros gols no primeiro tempo que a gente tá acostumado a fazer, a gente não pode errar, é ajustar. Começo de trabalho, tudo diferente, a gente vai se adaptar o mais rápido possível para conquistar grandes coisas nesse ano – disse ao atacante ao Premiere, na saída de campo.
O Corinthians volta a enfrentar o Atlético-GO nesta quarta-feira (2), novamente em Itaquera, mas dessa vez pela Copa do Brasil, no primeiro jogo da terceira fase.
– A equipe do Atlético é muito bem montada, a gente, mas temos que fazer um grande jogo. A gente sabe do nosso potencial. Vamos com tudo para classificar nessa Copa do Brasil, que é muito importante para o clube – afirmou Mosquito sobre o reencontro já agendado.
Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Corinthians será no próximo domingo (6), às 16h, contra o América-MG, em Belo Horizonte.

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