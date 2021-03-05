Mosquito faz trabalho interno e segue como dúvida no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O atacante Gustavo Mosquito seguiu se recuperando de dores no joelho na parte interna do CT Joaquim Grava durante a atividade desta sexta-feira (5).

O atleta havia ido a campo na reapresentação do elenco após o empate em 2 a 2 contra o Palmeiras na última quarta-feira (3), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Paulistão, mas fez apenas um trabalho específico de recuperação junto ao fisioterapeuta Luciano Rosa. Estimava-se que o camisa 19 pudesse participar do primeiro treinamento junto aos jogadores titulares no Dérbi, já visando o duelo contra a Ponte Preta, neste domingo (7), às 11h, em Itaquera, pela terceira rodada da competição estadual, o que não aconteceu.

Contudo, Gustavo não está descartado entre os relacionados contra a Macaca. O atacante trabalha forte para se recuperar e voltar a jogar o mais rápido possível.

Mosquito começou a sentir as dores no joelho no primeiro tempo do duelo contra o Vasco, no dia 21 de fevereiro, pela 37ª rodada do Brasileirão, no estádio corintiano, tirando o jogador da última rodada da competição nacional, quatro dias depois, contra o Internacional, no Beira-Rio.

Na estreia do Paulistão, no último domingo (28), contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, Mosquito foi relacionado, ficou no banco de reservas, entrou nos 20 minutos finais, mas voltou a sentir e ficou de fora do clássico contra o Palmeiras.