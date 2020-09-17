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Morre Eduardo Silva, preparador físico da comissão técnica de Mano Menezes

Internado desde o começo do mês por conta do aneurisma cerebral, Dudu não resistiu e faleceu nesta quarta-feira...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 00:40

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 00:40
Crédito: Divulgação/Bahia
O preparador físico Eduardo Silva, um dos fiéis escudeiros da comissão técnica de Mano Menezes, faleceu na noite desta quarta-feira, vítima de aneurisma cerebral.Ciente do ocorrido, o treinador do Esquadrão de Aço cancelou a sua entrevista coletiva na NeoQuímica Arena.
Internado no começo do mês, ‘Dudu’ foi um dos fatores para que Mano Menezes não fechasse com rapidez a sua ida ao Bahia. No acordo com o Tricolor, o preparador físico iria se juntar ao amigo assim que recebesse alta.
De acordo com as informações, Mano Menezes soube do falecimento do amigo durante o jogo contra o Corinthians e não conteve a emoção.

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