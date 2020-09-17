Morre Eduardo Silva, preparador físico da comissão técnica de Mano Menezes

Crédito: Divulgação/Bahia

O preparador físico Eduardo Silva, um dos fiéis escudeiros da comissão técnica de Mano Menezes, faleceu na noite desta quarta-feira, vítima de aneurisma cerebral.Ciente do ocorrido, o treinador do Esquadrão de Aço cancelou a sua entrevista coletiva na NeoQuímica Arena.

Internado no começo do mês, ‘Dudu’ foi um dos fatores para que Mano Menezes não fechasse com rapidez a sua ida ao Bahia. No acordo com o Tricolor, o preparador físico iria se juntar ao amigo assim que recebesse alta.