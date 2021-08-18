Morínigo manda recado para Coxa garantir o acesso

Crédito: Gustavo Morínigo faz uma boa campanha no Coxa (Divulgação/Coritiba

Na noite da última terça-feira, o Coritiba bateu a Ponte Preta no Couto Pereira e conquistou o turno da Série B.

O resultado deixou o Coxa com 36 pontos, desempenho que ninguém mais alcançou nesta edição do torneio.

Agora, Gustavo Morínigo e seus comandados começam a fazer as contas para o acesso. Nos planos da comissão técnica, em caso de 27 pontos, o Coxa pode carimbar o seu lugar na elite do futebol nacional.

Nos vestiários, o treinador paraguaio deu o tom ao elenco e explicou que o time precisa manter a pegada para chegar a sua meta.