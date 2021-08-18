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futebol

Morínigo manda recado para Coxa garantir o acesso

Treinador está feliz com o desempenho da equipe e projeta evolução para conquistar uma vaga na Série A...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 16:00
Crédito: Gustavo Morínigo faz uma boa campanha no Coxa (Divulgação/Coritiba
Na noite da última terça-feira, o Coritiba bateu a Ponte Preta no Couto Pereira e conquistou o turno da Série B.
O resultado deixou o Coxa com 36 pontos, desempenho que ninguém mais alcançou nesta edição do torneio.
Agora, Gustavo Morínigo e seus comandados começam a fazer as contas para o acesso. Nos planos da comissão técnica, em caso de 27 pontos, o Coxa pode carimbar o seu lugar na elite do futebol nacional.
Nos vestiários, o treinador paraguaio deu o tom ao elenco e explicou que o time precisa manter a pegada para chegar a sua meta.
‘Sempre há o que melhorar. Quero valorizar o esforço que todo o elenco fez, do começo até aqui. Mais ainda pela dificuldade que é o torneio, com times que têm um rendimento muito alto. Você nunca pode dizer que vai ganhar um jogo antes de jogá-lo. Há muita competição, os resultados variam muito, e isso valoriza ainda mais o que conseguimos no primeiro turno’, completou Morínigo.

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