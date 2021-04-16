Morato, Lucão, Léo Matos e Zeca são escolhidos para a seleção da galera na nona rodada do Carioca

Com a vitória sobre o Flamengo por 3 a 1, no Maracanã, o Vasco dominou e emplacou quatro nomes na seleção da nona rodada do Campeonato Carioca, no Twitter oficial da competição estadual.. Tratam-se dos laterais Zeca e Léo Matos, do goleiro Lucão e do atacante Morato. Com o triunfo, o Gigante da Colina segue vivo na luta por uma vaga nas semifinais e mais próximo do G4.
A seleção da nona roda do Campeonato Carioca é formada por: Lucão (Vasco), léo Matos (Vasco), Nino (Fluminense), Diego Guerra (Portuguesa), Zeca (Vasco); Bruno Barra (Volta Redonda), Martinelli (Fluminense), Luciano Naninho (Volta Redonda), Nenê (Fluminense); Emerson Carioca (Portuguesa) e Morato (Vasco).
Com a vitória, o clube quebrou um longo jejum de 17 partidas sem vencer o rival. Na tabela, a equipe atualmente ocupa a quinta colocação com treze pontos. A diferença para o Fluminense, última equipe entre os quatro primeiros é de três pontos restando apenas duas rodadas para o fim da Taça Guanabara.
Com isso, o time terá de vencer Boavista e Resende, e torcer por tropeços do Tricolor das Laranjeiras ou da Portuguesa para tentar garantir uma vaga nas semifinais da competição estadual. Apesar disso, o técnico Marcelo Cabo segue invicto desde que assumiu o comando do Gigante da Colina.
O Vasco volta a campo no próximo domingo diante do Boavista, em Bacaxá, às 18h30 (de Brasília), pela penúltima rodada da Taça Guanabara.