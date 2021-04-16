  Morato, Lucão, Léo Matos e Zeca são escolhidos para a seleção da galera na nona rodada do Carioca
Morato, Lucão, Léo Matos e Zeca são escolhidos para a seleção da galera na nona rodada do Carioca

Com a vitória sobre o Flamengo, no Maracanã, Cruz-Maltino dominou e emplacou quatro nomes na seleção da rodada. Equipe ocupa atualmente a quinta colocação no Estadual...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 15:13

LanceNet

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
Com a vitória sobre o Flamengo por 3 a 1, no Maracanã, o Vasco dominou e emplacou quatro nomes na seleção da nona rodada do Campeonato Carioca, no Twitter oficial da competição estadual.. Tratam-se dos laterais Zeca e Léo Matos, do goleiro Lucão e do atacante Morato. Com o triunfo, o Gigante da Colina segue vivo na luta por uma vaga nas semifinais e mais próximo do G4.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaA seleção da nona roda do Campeonato Carioca é formada por: Lucão (Vasco), léo Matos (Vasco), Nino (Fluminense), Diego Guerra (Portuguesa), Zeca (Vasco); Bruno Barra (Volta Redonda), Martinelli (Fluminense), Luciano Naninho (Volta Redonda), Nenê (Fluminense); Emerson Carioca (Portuguesa) e Morato (Vasco).
Com a vitória, o clube quebrou um longo jejum de 17 partidas sem vencer o rival. Na tabela, a equipe atualmente ocupa a quinta colocação com treze pontos. A diferença para o Fluminense, última equipe entre os quatro primeiros é de três pontos restando apenas duas rodadas para o fim da Taça Guanabara.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Com isso, o time terá de vencer Boavista e Resende, e torcer por tropeços do Tricolor das Laranjeiras ou da Portuguesa para tentar garantir uma vaga nas semifinais da competição estadual. Apesar disso, o técnico Marcelo Cabo segue invicto desde que assumiu o comando do Gigante da Colina.
> A vocação do gol! Roberto Dinamite completou 67 anos. Relembre os maiores feitos do craque com a camisa do Vasco
O Vasco volta a campo no próximo domingo diante do Boavista, em Bacaxá, às 18h30 (de Brasília), pela penúltima rodada da Taça Guanabara.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico

