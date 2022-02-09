Monterrey vence o Al-Jazira com facilidade e conquista o quinto lugar do Mundial de Clubes

Eliminado para o Al-Ahly nas quartas de final do Mundial de Clubes, o Monterrey ficou com o quinto lugar do torneio da Fifa. Nesta quarta-feira, os Rayados bateram o Al-Jazira por 3 a 1 e se despediram da competição com vitória. Os gols foram marcados por Sultan (contra), Funes Mori e César Montes no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi. Bruno Oliveira descontou.INÍCIO AVASSALADORDepois de decepcionar nas quartas de final, o Monterrey não deu chances ao azar e abriu 2 a 0 sobre o Al-Jazira logo com dez minutos. No início, o zagueiro Sultan, do time emiradense, tentou cortou cruzamento da direita e fez contra. Na sequência, Funes Mori recebeu de Meza, limpou o goleiro e ampliou.
+ Veja a tabela e os jogos do Mundial de Clubes
MAIS UMNo meio do primeiro tempo, aos 25 minutos, o Monterrey fez o terceiro gol com o zagueiro César Montes. Arturo González levantou bola na área em cobrança de falta e o defensor apareceu para desviar de cabeça e aumentar a vantagem mexicana.
TIROU O PÉNo segundo tempo, o time comandado por Javier 'El Vasco' Aguirre tirou o pé do acelerador e se poupou. Com a vantagem confortável no placar, os Rayados não pressionaram tanto e apenas esperaram o apito final do árbitro argelino Mustapha Ghorbal. Nos acréscimos, o brasileiro Bruno Oliveira descontou.
QUINTO LUGARCom o resultado, o Monterrey ficou com o quinto lugar do Mundial de Clubes, enquanto o Al-Jazira, que caiu para o Al-Hilal nas quartas de final, termina o torneio em sexto. O Pirae, que foi eliminado justamente pelo time dos Emirados Árabes, ficou em sétimo na competição da Fifa.
+ Confira as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022
SEQUÊNCIACom o fim do Mundial de Clubes, Monterrey e Al-Jazira voltam suas atenções aos seus torneios nacionais. Pelo Campeonato Emiradense, o Al-Jazira encara o Al-Dhafra, na próxima terça-feira, fora de casa. No Campeonato Mexicano, o Monterrey enfrenta o Pueblas, no dia 18, também fora de casa.