Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Monterrey vence o Al-Jazira com facilidade e conquista o quinto lugar do Mundial de Clubes
Mexicanos se recuperam de derrota para o Al-Ahly e não tomam conhecimento dos donos da casa para ficar com a quinta posição do torneio. Al-Jazira é sexto e Pirae fica em sétimo...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 12:23

LanceNet

Eliminado para o Al-Ahly nas quartas de final do Mundial de Clubes, o Monterrey ficou com o quinto lugar do torneio da Fifa. Nesta quarta-feira, os Rayados bateram o Al-Jazira por 3 a 1 e se despediram da competição com vitória. Os gols foram marcados por Sultan (contra), Funes Mori e César Montes no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi. Bruno Oliveira descontou.INÍCIO AVASSALADORDepois de decepcionar nas quartas de final, o Monterrey não deu chances ao azar e abriu 2 a 0 sobre o Al-Jazira logo com dez minutos. No início, o zagueiro Sultan, do time emiradense, tentou cortou cruzamento da direita e fez contra. Na sequência, Funes Mori recebeu de Meza, limpou o goleiro e ampliou.
MAIS UMNo meio do primeiro tempo, aos 25 minutos, o Monterrey fez o terceiro gol com o zagueiro César Montes. Arturo González levantou bola na área em cobrança de falta e o defensor apareceu para desviar de cabeça e aumentar a vantagem mexicana.
TIROU O PÉNo segundo tempo, o time comandado por Javier 'El Vasco' Aguirre tirou o pé do acelerador e se poupou. Com a vantagem confortável no placar, os Rayados não pressionaram tanto e apenas esperaram o apito final do árbitro argelino Mustapha Ghorbal. Nos acréscimos, o brasileiro Bruno Oliveira descontou.
QUINTO LUGARCom o resultado, o Monterrey ficou com o quinto lugar do Mundial de Clubes, enquanto o Al-Jazira, que caiu para o Al-Hilal nas quartas de final, termina o torneio em sexto. O Pirae, que foi eliminado justamente pelo time dos Emirados Árabes, ficou em sétimo na competição da Fifa.
SEQUÊNCIACom o fim do Mundial de Clubes, Monterrey e Al-Jazira voltam suas atenções aos seus torneios nacionais.​ Pelo Campeonato Emiradense, o Al-Jazira encara o Al-Dhafra, na próxima terça-feira, fora de casa. No Campeonato Mexicano, o Monterrey enfrenta o Pueblas, no dia 18, também fora de casa.
Crédito: Monterrey tinha expectativa de chegar à final do Mundial, mas caiu nas quartas (Foto: Divulgação/Monterrey)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados