Montagem de elenco, Libertadores e aproveitamento: veja os desafios de Abel Braga no Fluminense em 2022

O Fluminense acertou a contratação de Abel Braga, que fará sua quarta passagem no clube. Além de comandar o time, o técnico terá os desafios de montar o elenco para 2022, manter o aproveitamento dos últimos anos disputando quatro competições e aliar experiência e juventude para encontrar um estilo de jogo vitorioso. Embora a tarefa seja árdua, Abelão conta com a identificação com as três cores para driblar os obstáculos. ELENCO PARA 2022Em ritmo de janela de transferências, Abel já conhece dois reforços do Flu: Felipe Melo e Mario Pineida estão confirmados para a próxima temporada. Contudo, ainda há nomes a serem convocados, e o técnico deve trabalhar junto ao departamento de futebol para encontrar jogadores que tenham experiência em competições de alto nível, como a Libertadores. Algumas posições, como a lateral-esquerda e o ataque, ainda carecem de reforços e estão em aberto. FASE INICIAL DA LIBERTADORESAo terminar o Brasileiro na sétima colocação, o Fluminense conseguiu uma vaga para a etapa inicial da Libertadores, e tem como objetivo chegar à fase de grupos. O Tricolor iniciará a campanha pela Glória Eterna na segunda fase e precisa figurar entre os oito vencedores, de 16 times, para avançar no torneio. A competição acontece entre fevereiro e março, junto com o Campeonato Carioca. É a principal meta do Flu no início de ano, portanto Abel tem a missão de obter a classificação para seguir no campeonato. CALENDÁRIO E APROVEITAMENTOAlém da Libertadores, o time disputará o Carioca, Brasileiro e Copa do Brasil. Abel precisará entender quando poupar ou utilizar a força total do elenco, de acordo com as exigências do calendário. Para isso, ele tem o benefício de competir apenas uma temporada do Brasileiro por ano, diferente do que aconteceu em 2021. Outro desafio é manter o aproveitamento do Fluminense nos torneios mesmo com o grande número de jogos, que nos últimos dois anos teve uma melhora significativa.ESTILO DE JOGOO trabalho de Abel Braga também passa por envolver os jogadores em um trabalho coletivo. Com atletas jovens e mais antigos no futebol, o técnico terá que encontrar uma forma de privilegiar o desempenho físico da juventude com a experiência de anos de carreira. Porém, a tarefa não deve ser difícil para o treinador, que também conta com anos de vestiário e tem identificação com o Fluminense, características que pesaram na escolha da diretoria.