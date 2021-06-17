Momentos marcantes, parceria no elenco e críticas: Nene chegará aos 100 jogos pelo Fluminense e celebra

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O confronto entre Fluminense e Santos, nesta quinta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro será especial para um jogador. Além de reencontrar o ex-clube, o meia Nene completará 100 jogos com a camisa tricolor ao entrar em campo no Maracanã. Em meio às críticas e prestes a fazer 40 anos, o atleta celebrou a marca. A partida, às 19h (de Brasília), tem transmissão em tempo real do LANCE!. Do elenco atual, apenas o zagueiro Nino e o atacante Fred ultrapassaram este número.

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- É uma marca muito importante, com certeza. Parece que foi ontem que cheguei e já estou completando 100 jogos, o tempo passa rápido demais. É uma honra pra mim completar essa marca com a camisa do Fluminense, um clube que me recebeu tão bem e me deu toda a estrutura necessária para me dedicar ao máximo pelo Flu - disse o meia.

- Aqui tenho grandes amigos e o grupo que trabalhamos é sensacional, é uma parceria muito bacana. Espero continuar ajudando a equipe dentro e fora de campo, sei que minha história aqui ainda tem muito capítulos felizes e estou pronto para vive-los e aproveitar ao máximo - completou.

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Nene foi anunciado oficialmente em 15 de julho de 2019 e apresentado no Maracanã, pouco antes do jogo contra o Ceará, pela 10ª rodada do Brasileirão. Desde então, são 99 jogos e 23 gols marcados. Apesar de ser um dos atletas constantes em campo, o jogador ainda enfrenta resistência por parte da torcida. Nada que atrapalhe seu foco.

- (Ter críticas) Com uma parte da torcida é totalmente normal, faz parte do nosso dia a dia. Já sou experiente em relação a isso, então não sofro e nem me afeta em nada, pelo contrário, me motiva, inclusive - afirmou.

Titular absoluto, Nene foi reserva apenas duas vezes na temporada e só ficou no banco sem entrar uma vez, quando o Fluminense jogou com um time misto. A pouco mais de um mês de completar 40 anos, ele tem 18 partidas na atual temporada. Mesmo com as críticas por parte da torcida, é um dos homens de confiança de Roger Machado, assim como era de Odair Hellmann, que esteve no clube no ano passado.Na temporada passada, o meia foi o artilheiro isolado do Flu, com 20 gols marcados, além de ter dado sete passes para gol, o segundo maior do elenco. Já na atual, são três gols marcados e seis assistências - o líder neste quesito. Dentre todas as vezes que balançou a rede, Nene elegeu o momento mais marcante com o gol feito sobre o Flamengo no início do Campeonato Carioca do ano passado, antes da pandemia, no Maracanã.

- Não sei se tem um segredo, uma fórmula mágica. Eu sempre me cuidei muito, da saúde, da parte física, fazia trabalhos individuais para estar sempre pronto fisicamente. Desde muito jovem conseguia entender a importância que isso tinha para que eu tivesse uma vida útil longa dentro do futebol. Fiz muito reforço muscular, o que acredito que pode ter contribuído para a ausência de lesões, pois nunca tive algo realmente sério e grave. O equilíbrio entre alimentação e cuidados físicos me beneficiou bastante ao longo dos anos, possibilitando que minha carreira seja prolongada até quando eu me sentir apto - finalizou.