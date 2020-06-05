'Mister Ficou': Flamengo oficializa renovação de Jorge Jesus por um ano

Agora é oficial: o Flamengo confirmou a renovação do contrato do técnico Jorge Jesus, que seguirá no comando do Rubro-Negro por mais um ano. O anúncio já havia sido antecipado pelo próprio treinador, na última terça-feira, em seu Instagram. O novo vínculo do Mister com o clube é válido até junho de 2021.

Jorge Jesus foi contratado pelo Rubro-Negro em junho de 2019 e, sob seu comando, o time conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. São 51 jogos do Mister pelo Fla: 38 vitórias, nove empates e quatro derrotas.E MAIS:Rodrigo Caio sobre Jesus: 'Em alguns momentos eu queria xingar ele'Elenco do Flamengo se livrou de água contaminada antes da final da Libertadores, revela ex-nutricionistaAté onde pode ir a iminente parceria entre Amazon e Flamengo?'Foco no Flamengo': Braz não foi procurado por chapa de Eduardo PaesProtocolo do Flamengo na volta aos treinos é referência para Conmebol E MAIS: