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'Mister Ficou': Flamengo oficializa renovação de Jorge Jesus por um ano

Flamengo oficializou a assinatura do novo contrato do Mister, válido até junho de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 19:37

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 19:37

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Agora é oficial: o Flamengo confirmou a renovação do contrato do técnico Jorge Jesus, que seguirá no comando do Rubro-Negro por mais um ano. O anúncio já havia sido antecipado pelo próprio treinador, na última terça-feira, em seu Instagram. O novo vínculo do Mister com o clube é válido até junho de 2021.
O contrato foi assinado na presença do presidente Rodolfo Landim, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor de futebol, no Ninho.
Jorge Jesus foi contratado pelo Rubro-Negro em junho de 2019 e, sob seu comando, o time conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. São 51 jogos do Mister pelo Fla: 38 vitórias, nove empates e quatro derrotas.E MAIS:Rodrigo Caio sobre Jesus: 'Em alguns momentos eu queria xingar ele'Elenco do Flamengo se livrou de água contaminada antes da final da Libertadores, revela ex-nutricionistaAté onde pode ir a iminente parceria entre Amazon e Flamengo?'Foco no Flamengo': Braz não foi procurado por chapa de Eduardo PaesProtocolo do Flamengo na volta aos treinos é referência para Conmebol E MAIS:

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