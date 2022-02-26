Missões distintas: Fluminense x Vasco opõe busca pela titularidade e tentativa de afirmação

Rei dos clássicos até aqui, o Fluminense vai para o terceiro confronto contra um rival. Já o Vasco tem apenas um grande duelo regional até aqui e saiu derrotado. Para o jogo deste sábado, no Estádio Nilton Santos, o time de Abel Braga deverá estar bastante modificado. A partida de volta contra o Millionarios (COL) exige cuidados. Já a equipe de Zé Ricardo vai com o que tem de melhor. Um time com reservas querendo mostrar serviço contra outro de titulares tentando se confirmar diante de equipes maiores.O Tricolor é o melhor time do Campeonato Carioca até aqui. Perdeu ponto somente na estreia, quando foi derrotado pelo o Bangu. Desde então são sete vitórias seguidas na competição, 21 pontos conquistados e a posição de líder da Taça Guanabara alcançada. A classificação para a semifinal já está garantida. O Cruz-Maltino, além da derrota para o Botafogo, empatou com o Boavista. Está com 19 pontos, pode garantir a vaga na fase final e superar o rival, se vencer o clássico.

- Quando se trata de clássico, é muito importante, independente da situação. Estamos levando o clássico com muita dedicação. Independentemente do time que entrar, vamos entrar para ganhar, lutar pelos três pontos. É importante terminar a Taça Guanabara em primeiro, porque leva uma vantagem do empate (na semifinal). Com os quatro grandes entre os primeiros, quem terminar em primeiro vai conseguir uma bela vantagem. Levamos isso como muito importante e buscar os três pontos amanhã é fundamental - afirmou o volante do Fluminense Martinelli na última sexta-feira.

O meio-campista entrou bem no segundo tempo da partida contra a equipe colombiana, na última terça-feira, e deverá começar jogando neste sábado. Do outro lado, o técnico Zé Ricardo sabe que a sequência de jogos que o time terá a partir de agora dará real dimensão do estágio da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro: tem mais um clássico, com o Flamengo, um duelo pela Copa do Brasil antes disso e, muito provavelmente, pelo menos mais dois jogos pelo Estadual.

- A ideia, agora, com a classificação praticamente garantida para as semifinais, é medir forças nos jogos que temos pela frente, de muita dificuldade, para balizar o nosso trabalho, balizar aquilo que temos pela frente - explicou o treinador, que ampliou:

- (Esses jogos) vão dar a medida do que temos, do estágio em que estamos e de onde precisamos atacar. Para mim está muito claro. Acredito que Flamengo, Fluminense e Botafogo estão em momentos diferentes do Vasco da Gama. Mas é lógico que são clássicos - ponderou Zé Ricardo.

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As atuações de cada lado serão observadas pelos respectivos comandantes à beira do gramado. Quem for bem no lado tricolor tem mais chance de reaparecer na competição continental. Com a cruz de malta, eventual mau desempenho pode exigir posteriores mudanças.