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Mirassol vê proposta do Botafogo por Luís Oyama como muito abaixo do esperado; saiba detalhes

Caso a oferta não chegue ao valor que o Mirassol acredita que Oyama vale, o clube paulista começará a ouvir outras propostas de times que sinalizem interesse no atleta...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 21:53

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 21:53

O Botafogo formalizou uma proposta de compra ao Mirassol por Luís Oyama, mas o clube paulista entende que o valor apresentado é muito abaixo do esperado. Conforme o LANCE! apurou, o Alvinegro Carioca fez uma oferta que representa menos de 30% do total que o Leão esperava receber pelo atleta.> Saiba as contratações, saídas e sondagens do Botafogo para 2022Dessa forma, caso a oferta não chegue ao valor que o Mirassol acredita que Oyama vale, o clube paulista começará a ouvir outras propostas de times que sinalizem interesse no atleta.
Vale lembrar, contudo, que o Botafogo tem preferência para fazer a compra do volante junto ao Mirassol. Isso quer dizer que o Glorioso poderá igualar qualquer proposta que chegue por Oyama, durante o período de empréstimo.
Mais cedo, o L! havia trazido que a proposta foi feita nos seguintes moldes: adquirir 40% dos direitos econômicos do meio-campista e o valor, o qual não foi revelado, seria parcelado e pago em 12 vezes, uma durante cada mês de 2022.
A intenção de Oyama é permanecer no Alvinegro , como a própria família do jogador já afirmou ao L!. Fora isso, o próprio Botafogo entende que Luís Oyama é um investimento que tem tudo para dar certo
Crédito: OyamafoiumdosdestaquesdoBotafogonatemporada(Foto:VítorSilva/Botafogo

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