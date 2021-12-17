Mirassol vê proposta do Botafogo por Luís Oyama como muito abaixo do esperado; saiba detalhes

O Botafogo formalizou uma proposta de compra ao Mirassol por Luís Oyama, mas o clube paulista entende que o valor apresentado é muito abaixo do esperado. Conforme o LANCE! apurou, o Alvinegro Carioca fez uma oferta que representa menos de 30% do total que o Leão esperava receber pelo atleta.> Saiba as contratações, saídas e sondagens do Botafogo para 2022Dessa forma, caso a oferta não chegue ao valor que o Mirassol acredita que Oyama vale, o clube paulista começará a ouvir outras propostas de times que sinalizem interesse no atleta.

Vale lembrar, contudo, que o Botafogo tem preferência para fazer a compra do volante junto ao Mirassol. Isso quer dizer que o Glorioso poderá igualar qualquer proposta que chegue por Oyama, durante o período de empréstimo.

Mais cedo, o L! havia trazido que a proposta foi feita nos seguintes moldes: adquirir 40% dos direitos econômicos do meio-campista e o valor, o qual não foi revelado, seria parcelado e pago em 12 vezes, uma durante cada mês de 2022.

A intenção de Oyama é permanecer no Alvinegro , como a própria família do jogador já afirmou ao L!. Fora isso, o próprio Botafogo entende que Luís Oyama é um investimento que tem tudo para dar certo