Miranda resume o sentimento dos jovens do Vasco: 'Não importa só jogar bem, precisamos do resultado'

Os resultados falam alto e doem, mesmo sendo o Vasco um time tão jovem - o mais velho em campo tinha 22 anos. Após a derrota para o Volta Redonda, o zagueiro Miranda minimizou a atuação do time. Foi a segunda derrota do time em dois jogos pelo Campeonato Carioca.- Nós jogamos bem, mas isso não importa. O que importa é o resultado. Acho que faltou um pouco de concentração. Levamos um gol de lateral, que não podemos tomar. Não importa só jogar bem, precisamos do resultado - afirmou Miranda à transmissão do Cariocão TV.