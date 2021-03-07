Miranda resume o sentimento dos jovens do Vasco: 'Não importa só jogar bem, precisamos do resultado'

Os resultados falam alto e doem, mesmo sendo o Vasco um time tão jovem - o mais velho em campo tinha 22 anos. Após a derrota para o Volta Redonda, o zagueiro Miranda minimizou a atuação do time. Foi a segunda derrota do time em dois jogos pelo Campeonato Carioca.- Nós jogamos bem, mas isso não importa. O que importa é o resultado. Acho que faltou um pouco de concentração. Levamos um gol de lateral, que não podemos tomar. Não importa só jogar bem, precisamos do resultado - afirmou Miranda à transmissão do Cariocão TV.
De fato, ao longo da partida, o Cruz-Maltino criou oportunidades. Tanto que Laranjeira obrigou o goleiro Andrey a fazer grandes defesas. Mas foi exatamente o parceiro de zaga de Miranda, Ulisses, quem errou no tempo de bola e deixou João Carlos livre para fazer o gol do jogo.
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O Vasco volta a campo no próximo sábado. O adversário é o Nova Iguaçu.