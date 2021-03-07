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futebol

Miranda resume o sentimento dos jovens do Vasco: 'Não importa só jogar bem, precisamos do resultado'

Zagueiro concorda que o time evoluiu em relação à estreia, mas não conseguiu transformar a atuação na vitória. Pelo contrário: já no fim, o time levou um gol que resultou na derrota...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 23:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2021 às 23:35
Crédito: Miranda é um dos jogadores mais experientes do time do Vasco que iniciou o Estadual (Rafael Ribeiro/Vasco
Os resultados falam alto e doem, mesmo sendo o Vasco um time tão jovem - o mais velho em campo tinha 22 anos. Após a derrota para o Volta Redonda, o zagueiro Miranda minimizou a atuação do time. Foi a segunda derrota do time em dois jogos pelo Campeonato Carioca.- Nós jogamos bem, mas isso não importa. O que importa é o resultado. Acho que faltou um pouco de concentração. Levamos um gol de lateral, que não podemos tomar. Não importa só jogar bem, precisamos do resultado - afirmou Miranda à transmissão do Cariocão TV.
De fato, ao longo da partida, o Cruz-Maltino criou oportunidades. Tanto que Laranjeira obrigou o goleiro Andrey a fazer grandes defesas. Mas foi exatamente o parceiro de zaga de Miranda, Ulisses, quem errou no tempo de bola e deixou João Carlos livre para fazer o gol do jogo.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O Vasco volta a campo no próximo sábado. O adversário é o Nova Iguaçu.

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