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Miranda celebra 50 jogos pelo time principal do Vasco: 'Que seja a primeira de muitas grandes marcas'

Zagueiro disputou a primeira partida pela equipe profissional em 2018, e desde então vem conquistando espaço pouco a pouco. Ele foi titular na vitória sobre a Ponte Preta...
LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 16:39

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 16:39

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
O domingo foi duplamente especial para o zagueiro Miranda. Titular na vitória do Vasco sobre a Ponte Preta, ele participou da recuperação da equipe após três derrotas e completou 50 jogos pelo clube de São Januário.- Muito feliz pelos 50 jogos com essa camisa e mais feliz ainda pela vitória. Cheguei ao Vasco aos seis anos e vivi grandes momentos aqui dentro. Que seja a primeira de muitas grandes marcas que quero alcançar com essa camisa. Obrigado Vasco - escreveu o zagueiro no Twitter.
Miranda tem 21 anos e estreou no time profissional em 2018. Desde então, vem conquistando espaço ano a ano com diferentes treinadores. Ele está definitivamente no time principal desde a temporada passada.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Atualmente titular, ele deixou o experiente Ernando, de 33 anos, para trás na fila da titularidade do miolo de zaga.

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