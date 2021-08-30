Miranda celebra 50 jogos pelo time principal do Vasco: 'Que seja a primeira de muitas grandes marcas'

O domingo foi duplamente especial para o zagueiro Miranda. Titular na vitória do Vasco sobre a Ponte Preta, ele participou da recuperação da equipe após três derrotas e completou 50 jogos pelo clube de São Januário.- Muito feliz pelos 50 jogos com essa camisa e mais feliz ainda pela vitória. Cheguei ao Vasco aos seis anos e vivi grandes momentos aqui dentro. Que seja a primeira de muitas grandes marcas que quero alcançar com essa camisa. Obrigado Vasco - escreveu o zagueiro no Twitter.
Miranda tem 21 anos e estreou no time profissional em 2018. Desde então, vem conquistando espaço ano a ano com diferentes treinadores. Ele está definitivamente no time principal desde a temporada passada.
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Atualmente titular, ele deixou o experiente Ernando, de 33 anos, para trás na fila da titularidade do miolo de zaga.