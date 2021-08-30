Miranda celebra 50 jogos pelo time principal do Vasco: 'Que seja a primeira de muitas grandes marcas'

O domingo foi duplamente especial para o zagueiro Miranda. Titular na vitória do Vasco sobre a Ponte Preta, ele participou da recuperação da equipe após três derrotas e completou 50 jogos pelo clube de São Januário.- Muito feliz pelos 50 jogos com essa camisa e mais feliz ainda pela vitória. Cheguei ao Vasco aos seis anos e vivi grandes momentos aqui dentro. Que seja a primeira de muitas grandes marcas que quero alcançar com essa camisa. Obrigado Vasco - escreveu o zagueiro no Twitter.