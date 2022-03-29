Miqueias analisa processo de adaptação no profissional do Bahia

O meio-campista Miqueias chegou ao Bahia no ano passado para integrar inicialmente o time de juniores. Porém, o bom desempenho na base fez com que o jovem de 20 anos de idade fosse integrado ao grupo principal do Esquadrão apenas uma temporada depois.

Em 2022, o meio-campista já disputou cinco jogos como profissional sendo duas dessas partidas no estadual e outras três na Copa do Nordeste.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSVivendo um momento mágico idealizado por todo garoto que começa a despontar no futebol, Miqueias destaca a satisfação de defender as cores da equipe principal do clube baiano:

- Agradeço a Deus por tudo o que estou vivendo, pois é a realização de um sonho. Esse momento está sendo muito importante pra mim e estou muito feliz pelo privilégio de viver tudo isso. A minha convivência está sendo muito boa e produtiva com esse grupo mais experiente, todos os dias aprendo uma coisa nova e pode ter certeza que levarei pra vida toda.

Com passagem pelas categorias de base de Desportivo Brasil, Ferroviária e Palmeiras antes de chegar ao Tricolor, Miqueias também cita o tempo por qual passou no time Sub-23 como crucial pelo seu amadurecimento.

- Essa minha passagem pelo Sub 23 foi muito boa, aprendi muito com todos e também serviu para que eu pudesse me aperfeiçoar. Me preparei e pude estar servindo a equipe principal. Agora tenho outros objetivos, mas o foco é o mesmo - contou.

Sobre os próximos objetivos mencionados por ele, o atleta ressalta os planos que possui para a sequência da temporada visando a disputa de competições importantes, como é o caso da Série B do Campeonato Brasileiro:

- Nessa temporada o nosso maior desafio é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, então estou focado e trabalhando muito para alcançar as minhas metas e os meus objetivos pessoais dentro do clube. Mas estou mais focado ainda em ajudar a equipe em poder colocar o Bahia novamente no topo e voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído.