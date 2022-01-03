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Minutas começam a ser trocadas, e Botafogo fecha a contratação de Erison, ex-Brasil de Pelotas

Atacante foi comprado por uma empresa de jogadores e será repassado ao Alvinegro com um contrato de dois anos; jurídicos já analisam termos, e jogador é esperado no Rio...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 18:30

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 18:30

O Botafogo tem um novo reforço para a temporada 2022. O clube de General Severiano fechou a contratação de Erison, atacante que atuou pelo Brasil de Pelotas na última Série B do Brasileirão. As minutas contratuais já começaram a ser trocadas entre as partes e o atleta de 22 anos é esperado no Rio de Janeiro.+ Botafogo constitui registro do CNPJ da SAF e conclui fase legal para chegada de novo investidor
Erison foi adquirido pela empresa Kirin Soccer, uma empresa que agencia jogadores, junto ao XV de Piracicaba e será repassado ao Botafogo. O contrato com o Alvinegro será de dois anos. A porcentagem dos direitos econômicos que o Botafogo terá é um dos últimos pontos discutidos entre as partes.
O LANCE! adiantou o interesse do Botafogo na contratação de Erison, artilheiro do Brasil de Pelotas no último Campeonato Brasileiro. O atacante é esperado no Rio de Janeiro ainda essa semana para a realização de exames.
Inicialmente, a ideia era que ele fosse emprestado pelo XV de Piracicaba, mas a empresa chegou no meio e, por entender que é um jogador com potencial, o adquiriu e pretende colocá-lo no Botafogo, que não terá custos de transferência - o clube, claro, vai pagar os salários mensais do atleta.
Revelado pelo próprio XV de Piracicaba, Erison chegou ao Brasil-RS em agosto do ano passado e marcou oito gols em 19 jogos da última Série B.
Crédito: ErisonéonovojogadordoBotafogo(Foto:VolmerPerez/GEBrasil

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