'Minha parte física melhorou', explica Gilberto sobre volta à boa fase

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O atacante Gilberto, autor do gol no 1 a 0 diante do Unión na última terça-feira (24) entende que o seu recondicionamento físico tem sido elemento fundamental para desempenhar, no Bahia, o que ele já demonstrou em outros momentos de sua passagem pelo Esquadrão.

O camisa 9 do time de Salvador pontuou que chegou a fazer alguns sacrifícios físicos em determinados momentos da temporada entendendo que era necessário, mas reconhece que um cuidado maior com a sua parte física tem dado resultado:

- Minha parte física melhorou, estive machucado durante um tempo e abdiquei um pouco da recuperação para poder voltar e ajudar o clube e acabei fisicamente não estando tão bem. Da para ver que há melhora que me ajuda bastante.

Já pensando no compromisso de volta onde o Bahia pode empatar por qualquer resultado que avança as quartas de final, o centroavante que é o artilheiro da Sul-Americana com cinco gols exaltou as qualidades do adversário argentino e prevê embate complexo em Santa Fe.

- Nossa equipe transitou bem, o time adversário soube explorar os contra-ataques, são especialistas nisso e deu para ver nos vídeos que a gente viu antes. Nos surpreenderam quando colocaram três zagueiros e colocaram laterais na frente. Isso foi consertado no segundo tempo, como a flutuação do centroavante deles. É importante que a gente consiga neutralizar isso no jogo de volta - disse o atacante, agregando: