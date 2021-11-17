Mineiro 2022 terá final única e desejo de festa no estilo Liga dos Campeões da Europa

O Campeonato Mineiro terá mudanças na edição de 2022. Os clubes votaram, sendo 11 votos a favor e um contra (apenas o Atlético-MG), que a decisão da competição será em jogo único, no dia 3 de abril. O local do jogo ainda definido pela Federação Mineira de Futebol, mas a festa da final deverá ocorrer no Mineirão. A primeira fase será mantida com 11 rodadas, com todos jogando em um único turno, se classificando os quatro melhores para as semifinais e os dois piores, sendo rebaixados à segunda divisão em 2023. Os duelos das semifinais serão em jogos de ida e volta e os times de melhor campanha terão vantagem caso haja resultados iguais nas disputas. O campeonato começa no dia 26 de janeiro e as semifinais estão programadas para os dias 23 e 27 de março. A fase de classificação será entre 26 de janeiro e 20 de março. Com o jogo de final única, a competição terá 15 datas disponíveis, em um ano de Copa do Mundo, com o calendário mais apertado. Não haverá rodada no dia 26 de fevereiro, sábado de Carnaval. No Arbitral do Estadual estiveram presentes, os representantes dos 12 clubes: América-MG, Athletic, Atlético-MG, Caldense, Cruzeiro, Democrata-GV, Patrocinense, Pouso Alegre, Tombense, Uberlândia, URT e Villa Nova-MG.O Campeonato Mineiro terá mudanças na edição de 2022. Os clubes votaram, sendo 11 votos a favor e um contra (apenas o Atlético-MG), que a decisão da competição será em jogo único, no dia 3 de abril. O local do jogo ainda definido pela Federação Mineira de Futebol, mas a festa da final deverá ocorrer no Mineirão. A primeira fase será mantida com 11 rodadas, com todos jogando em um único turno, se classificando os quatro melhores para as semifinais e os dois piores, sendo rebaixados à segunda divisão em 2023. Os duelos das semifinais serão em jogos de ida e volta e os times de melhor campanha terão vantagem caso haja resultados iguais nas disputas. O campeonato começa no dia 26 de janeiro e as semifinais estão programadas para os dias 23 e 27 de março. A fase de classificação será entre 26 de janeiro e 20 de março. Com o jogo de final única, a competição terá 15 datas disponíveis, em um ano de Copa do Mundo, com o calendário mais apertado. Não haverá rodada no dia 26 de fevereiro, sábado de Carnaval. No Arbitral do Estadual estiveram presentes, os representantes dos 12 clubes: América-MG, Athletic, Atlético-MG, Caldense, Cruzeiro, Democrata-GV, Patrocinense, Pouso Alegre, Tombense, Uberlândia, URT e Villa Nova-MG.