Mineiro 2022 poderá ter no máximo 20 mil torcedores nos estádios

A medida é para amenizar o crescimento de casos de Covid-19, que vem pressionando novamente o sistema de saúde. O Estadual de Minas Gerais irá começar no dia 26 de janeiro, próxima quarta-feira. O protocolo acordado entre a FMF e a Secretaria de Saúde é válido para as duas primeiras rodadas. Na prática, a limitação terá pouco impacto para os clubes, pois Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG jogarão no Independência, já que o Mineirão estará à disposição da CBF para o jogo da Seleção Brasileiro, que atuará em BH no dia 1º de fevereiro, contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Além da limitação de público, fica proibida a presença de torcedores menores de 12 anos nas duas primeiras rodadas.Todos os torcedores deverão utilizar máscaras e apresentar o passaporte vacinal, com pelo menos duas doses ou dose única. Também será permitida a entrada mediante comprovação de contágio com a Covid-19 nos últimos 30 dias. - E é muito importante que toda a população se conscientize pra essas medidas, em especial a utilização de máscaras. Porque essas duas primeiras rodadas servirão de referência pra se estabelecer as medidas das rodadas seguintes - disse Adriano Aro, presidente da FMF.