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Mineiro 2022 poderá ter no máximo 20 mil torcedores nos estádios

O protocolo sanitário anti-covid foi apresentado pela Federação Mineira de Futebol (FMF) para evitar o aumento de casos da doença no Estado...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 18:33

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 18:33

O Campeonato Mineiro de 2022 terá limitação de público nos estádios em que acontecerão os jogos. A Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou nesta quarta-feira, 19 de janeiro, os protocolos para a competição. Os estádios do torneio não poderão receber mais de 20 mil pessoas.
A medida é para amenizar o crescimento de casos de Covid-19, que vem pressionando novamente o sistema de saúde. O Estadual de Minas Gerais irá começar no dia 26 de janeiro, próxima quarta-feira. O protocolo acordado entre a FMF e a Secretaria de Saúde é válido para as duas primeiras rodadas. Na prática, a limitação terá pouco impacto para os clubes, pois Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG jogarão no Independência, já que o Mineirão estará à disposição da CBF para o jogo da Seleção Brasileiro, que atuará em BH no dia 1º de fevereiro, contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Além da limitação de público, fica proibida a presença de torcedores menores de 12 anos nas duas primeiras rodadas.Todos os torcedores deverão utilizar máscaras e apresentar o passaporte vacinal, com pelo menos duas doses ou dose única. Também será permitida a entrada mediante comprovação de contágio com a Covid-19 nos últimos 30 dias. - E é muito importante que toda a população se conscientize pra essas medidas, em especial a utilização de máscaras. Porque essas duas primeiras rodadas servirão de referência pra se estabelecer as medidas das rodadas seguintes - disse Adriano Aro, presidente da FMF.
Crédito: OEstadualdeMinasGeraisteráreduçãodepúbliconosjogosdacompetição-(BrunoCantini/Atlético-MG

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