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Libertadores

Millonarios x Fluminense: prováveis times e onde assistir ao jogo

Equipes fazem a estreia na competição continental nesta terça-feira (22), no El Campín, em partida válida pela segunda fase da competição continental

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2022 às 19:00
O Fluminense venceu o Nova Iguaçu e alcançou a liderança isolada do Carioca
O Fluminense está pronto parao duelo válido pela Libertadores Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Chegou a hora. Nesta terça-feira (22), a espera do Fluminense, enfim, acaba e a equipe faz a estreia na segunda fase da Libertadores. A partida diante do Millonarios será às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Campín, com uma altitude de 2.552m acima do nível do mar.
O Millonarios chega de uma sequência de três partidas sem perder e foi com o time reserva na última rodada do Campeonato Colombiano para evitar desfalques. Apenas o goleiro Álvaro Montero atuou. A equipe demonstra uma defesa forte, mas também dificuldades em marcar gols. O lateral-esquerdo Omar Bertel é dúvida.
Pelo lado do Flu, a confiança está em alta com a sétima vitória seguida em oito partidas na temporada. Poupando os titulares nas últimas rodadas, o técnico Abel Braga só não poderá contar com David Duarte. Nino ainda não tem certeza se inicia entre os titulares, enquanto David Braz e Felipe Melo viajaram com o grupo. 

FICHA TÉCNICA: MILLONARIOS X FLUMINENSE

  • Data/Hora: 22/02/2022, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: El Campín, Bogotá (COL)
  • Árbitro: Dario Herrera (ARG) 

  • Onde assistir: SBT e ESPN 

  • MILLONARIOS: Álvaro Montero; Andrés Román, Andrés Llinás, Juan Pablo Bargas, Andrés Murillo; Stiven Vega, Larry Vásquez, Eduardo Sosa, David Mackalister Silva, Daniel Ruíz e Diego Herazo. Técnico: Alberto Gamero 
  • FLUMINENSE: Marcos Felipe; Nino (Luccas Claro), Felipe Melo e David Braz; Samuel Xavier, André, Yago Felipe e Cristiano; Willian, Luiz Henrique e Fred. Técnico: Abel Braga

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