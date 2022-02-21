Millonarios x Fluminense: prováveis times e onde assistir ao jogo

O Fluminense está pronto parao duelo válido pela Libertadores Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Chegou a hora. Nesta terça-feira (22), a espera do Fluminense, enfim, acaba e a equipe faz a estreia na segunda fase da Libertadores. A partida diante do Millonarios será às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Campín, com uma altitude de 2.552m acima do nível do mar.

O Millonarios chega de uma sequência de três partidas sem perder e foi com o time reserva na última rodada do Campeonato Colombiano para evitar desfalques. Apenas o goleiro Álvaro Montero atuou. A equipe demonstra uma defesa forte, mas também dificuldades em marcar gols. O lateral-esquerdo Omar Bertel é dúvida.

Pelo lado do Flu, a confiança está em alta com a sétima vitória seguida em oito partidas na temporada. Poupando os titulares nas últimas rodadas, o técnico Abel Braga só não poderá contar com David Duarte. Nino ainda não tem certeza se inicia entre os titulares, enquanto David Braz e Felipe Melo viajaram com o grupo.

FICHA TÉCNICA: MILLONARIOS X FLUMINENSE