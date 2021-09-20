Mil ingressos à venda, mas 309 pessoas em São Januário: Vasco divulga balanço do evento-teste

Crédito: Poucos torcedores foram à Colina Histórica no último domingo (Rafael Ribeiro / Vasco

Eram mil ingressos à venda, só que menos de um terço deste número de pessoas foi assistir a Vasco x Cruzeiro, no último domingo. Mesmo há um ano e meio sem poder torcer em São Januário, a torcida seguiu com grande número ausente. Somente 309 pessoas viram o empate da Colina. Houve reclamações dos preços dos ingressos (R$ 250 para não sócios) e do teste de Covid-19 (R$ 140). Confira o balanço do evento-teste do retorno do público ao estádio publicado pelo clube."Prezando pela transparência que pautou toda a construção do primeiro evento-teste de retorno de público à São Januário, o Vasco da Gama informa que foram realizados 634 testes de Covid-19, sendo seis deles positivos (quatro pessoas da força de trabalho do Clube e dois torcedores) para a partida Vasco x Cruzeiro, válida pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Foram ainda disponibilizados 1.000 ingressos para o público, sendo 444 comercializados. Destes, 409 foram para sócios do programa Sócio Gigante. O público presente foi de 309 pessoas. A arrecadação total das vendas é de R$ 34.625.

Para as próximas partidas em São Januário, o Vasco da Gama pretende usar o feedback da torcida e as avaliações internas das equipes envolvidas na operação do jogo para evoluir alguns aspectos, sempre visando o melhor serviço aos nossos torcedores.

As próximas partidas terão carga ampliada de ingressos, bem como a quantidade maior de setores do estádio abertos. Além disso, serão implementadas diferentes faixas de preços, incluindo ingressos a preços populares.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Todos os protocolos sanitários adotados no evento-teste Vasco x Cruzeiro foram exigências do Decreto Municipal 49.336 de 26/08/2021 da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. O Vasco da Gama tem ciência que novo Decreto Municipal entrará em vigor no próximo dia 21/9 e irá se adequar às novas normas determinadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Se houver exigência de testagem para a Covid-19, o Clube buscará novas opções de laboratórios , locais para os exames e valores, para que haja maior comodidade a todos os envolvidos na partida.