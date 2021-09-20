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Mil ingressos à venda, mas 309 pessoas em São Januário: Vasco divulga balanço do evento-teste

Jogo contra o Cruzeiro marcou a volta do público ao estádio após um ano e meio. Valores para torcedores não sócios eram de R$ 390, considerando ingresso e teste de Covid-19...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 08:30
Crédito: Poucos torcedores foram à Colina Histórica no último domingo (Rafael Ribeiro / Vasco
Eram mil ingressos à venda, só que menos de um terço deste número de pessoas foi assistir a Vasco x Cruzeiro, no último domingo. Mesmo há um ano e meio sem poder torcer em São Januário, a torcida seguiu com grande número ausente. Somente 309 pessoas viram o empate da Colina. Houve reclamações dos preços dos ingressos (R$ 250 para não sócios) e do teste de Covid-19 (R$ 140). Confira o balanço do evento-teste do retorno do público ao estádio publicado pelo clube."Prezando pela transparência que pautou toda a construção do primeiro evento-teste de retorno de público à São Januário, o Vasco da Gama informa que foram realizados 634 testes de Covid-19, sendo seis deles positivos (quatro pessoas da força de trabalho do Clube e dois torcedores) para a partida Vasco x Cruzeiro, válida pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
Foram ainda disponibilizados 1.000 ingressos para o público, sendo 444 comercializados. Destes, 409 foram para sócios do programa Sócio Gigante. O público presente foi de 309 pessoas. A arrecadação total das vendas é de R$ 34.625.
Para as próximas partidas em São Januário, o Vasco da Gama pretende usar o feedback da torcida e as avaliações internas das equipes envolvidas na operação do jogo para evoluir alguns aspectos, sempre visando o melhor serviço aos nossos torcedores.
As próximas partidas terão carga ampliada de ingressos, bem como a quantidade maior de setores do estádio abertos. Além disso, serão implementadas diferentes faixas de preços, incluindo ingressos a preços populares.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Todos os protocolos sanitários adotados no evento-teste Vasco x Cruzeiro foram exigências do Decreto Municipal 49.336 de 26/08/2021 da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. O Vasco da Gama tem ciência que novo Decreto Municipal entrará em vigor no próximo dia 21/9 e irá se adequar às novas normas determinadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Se houver exigência de testagem para a Covid-19, o Clube buscará novas opções de laboratórios , locais para os exames e valores, para que haja maior comodidade a todos os envolvidos na partida.
O Clube reitera sua constante busca pela melhor experiência ao torcedor, que é nosso maior ativo e fundamental para empurrar a equipe rumo ao maior objetivo da temporada, o retorno à Serie A do Campeonato Brasileiro."

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