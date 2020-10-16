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futebol

Miguel Ángel Ramírez, sobre interesse do Palmeiras: ‘Muito complexo’

O técnico espanhol, que é um dos destaques do futebol na América do Sul, minimizou o interesse do Verdão em coletiva de imprensa
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Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 17:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 out 2020 às 17:42
Crédito: Divulgação/Independiente Del Valle
Sonho de consumo da diretoria do Palmeiras para substituir Vanderlei Luxemburgo, demitido na última quarta-feira (14), o treinador do Independiente del Valle, Míguel Ángel Ramírez, concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (16), na qual minimizou o interesse do Verdão pela sua contratação:
– Tenho contrato com o Independiente Del Valle. Quem quiser contar com meus serviços deve falar com a direção do clube, mas é muito complexo, muito complexo – afirmou o técnico.Miguel Ángel Ramírez tem 35 anos e é uma das sensações do futebol na América do Sul. Com o Independiente Del Valle, foi campeão da Copa Sul-Americana de 2019, superando o Corinthians na semifinal e o Colón de Santa Fé-ARG na decisão. O espanhol tem contrato com o clube equatoriano até o fim de 2021.

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