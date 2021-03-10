Michel Araújo descarta favoritismo do Fluminense contra Flamengo de ‘garotos’: 'São onze contra onze'

Com duas derrotas e duas rodadas, o Fluminense busca recuperação no Campeonato Carioca no clássico com o Flamengo, neste domingo, às 18h, no Maracanã. O Tricolor terá o reforço de nove jogadores da equipe profissional, enquanto o Flamengo atuará, principalmente, com os jovens das categorias de base. Um dos "mais velhos" que chegam é Michel Araújo, que garantiu não haver vantagem para o Flu.

> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos

– Vantagem, não. No jogo isso fica de fora, são 11 contra 11, seja meninos ou jogadores profissionais. Ali no jogo muda muito rápido, tem muita coisa que acontece. A gente recém se encontrou ontem com os jogadores para jogar o Carioca. Primeiro dia de treino com o Roger, agora estamos agarrando a ideia dele, fazendo o que ele pede. Vai ser um jogo muito disputado - analisou.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA