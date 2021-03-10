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  • Michel Araújo descarta favoritismo do Fluminense contra Flamengo de ‘garotos’: 'São onze contra onze'
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Michel Araújo descarta favoritismo do Fluminense contra Flamengo de ‘garotos’: 'São onze contra onze'

Uruguaio projetou o clássico deste domingo, no Maracanã; Flu terá o reforço de nove atletas do time profissional...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 18:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 18:25
Com duas derrotas e duas rodadas, o Fluminense busca recuperação no Campeonato Carioca no clássico com o Flamengo, neste domingo, às 18h, no Maracanã. O Tricolor terá o reforço de nove jogadores da equipe profissional, enquanto o Flamengo atuará, principalmente, com os jovens das categorias de base. Um dos "mais velhos" que chegam é Michel Araújo, que garantiu não haver vantagem para o Flu.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
– Vantagem, não. No jogo isso fica de fora, são 11 contra 11, seja meninos ou jogadores profissionais. Ali no jogo muda muito rápido, tem muita coisa que acontece. A gente recém se encontrou ontem com os jogadores para jogar o Carioca. Primeiro dia de treino com o Roger, agora estamos agarrando a ideia dele, fazendo o que ele pede. Vai ser um jogo muito disputado - analisou.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA
- O Flamengo tem o Michael, o Pepê também, acho que ele vai jogar; um zagueiro também que joga no profissional. Então vai ser um jogo muito bom, muito difícil para a gente, como foi o jogo passado, da Portuguesa, e o primeiro (do Resende). Sair ganhando o Fla-Flu é importante para o Fluminense - completou.

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