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Michel Araújo confia no Flu para se impor diante do Inter: 'Estamos bem e com moral para jogarmos'

Em entrevista exibida pela Flu TV nesta sexta-feira, meia fala em sequência inicial difícil do Tricolor no Brasileiro, mas garante: 'Acredito muito nesta equipe'...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 14:20

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 14:20

Crédito: 'Foi o momento mais importante da minha carreira', diz Araújo sobre duelo no Maraca com o Verdão (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O meia Michel Araújo rechaçou que sinta o Fluminense em ebulição após o início ruim no Fluminense. Em entrevista divulgada pela FluTV nesta sexta-feira, o uruguaio detalhou que o momento é de mobilização para a equipe reagir.
- A gente já enfrentou times que tem aspirações ao campeonato, sempre saem na frente, ganhando. Fizemos um bom jogo, bem parelho, contra o Grêmio. Agora com o Palmeiras, que vem de ganhar o Estadual, também fomos bem. E vamos ter pela frente o Inter. São três jogos difíceis para o começo do campeonato, mas acredito muito nesse time aqui agora - declarou.
Aos seus olhos, o Tricolor das Laranjeiras tem condições de se impor diante do Colorado.
- Temos muita qualidade, jogadores bons. Vamos para ganhar em qualquer partida. Acho importante a força do grupo. Acreditamos que estamos bem e com moral para disputarmos - disse.
Araújo falou sobre seu espaço entre os titulares da equipe de Odair Hellmann no duelo com o Palmeiras.
- Eu esperei muito tempo pra fazer minha estreia como titular, desfrutei muito desse jogo. Foi um momento muito importante da minha carreira - garantiu.
Em seguida, o uruguaio foi bem transparente em relação ao momento da pandemia do novo coronavírus. Segundo o meia, o momento não era de entrar em campo.
- Tenho família e amigos que estão passando por muitas coisas. Eu achava melhor não jogar. Mas a gente tem que jogar e fazer de tudo pra focarmos no campo. Temos de tirar isso da cabeça e nos concentrarmos no jogo, isso é o que mais importa - frisou.
O Fluminense vai a campo neste domingo, às 18h, no Maracanã.

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