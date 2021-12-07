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Michael, do Flamengo, é finalista do gol mais bonito do Brasileirão; relembre o lance e veja como votar

Atacante do clube carioca concorre com Mikael, do Sport, que anotou um golaço de voleio; votação se encerra na noite desta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 15:02

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 15:02

Artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, com 14 gols, Michael teve uma das bolas na rede selecionada para a final da votação popular do gol mais bonito da competição. Ele concorre com Mikael, do Sport, e vai vencendo por 52% dos votos - até o momento desta publicação. Michael concorre pelo gol que fez contra a Chapecoense, no dia 11 de julho, pela 11ª rodada do Brasileirão e no primeiro duelo do clube após a saída de Rogério Ceni, no Maracanã. Na ocasião, ele recebeu de Pedro e driblou a zaga e o goleiro para marcar e dar a vitória por 2 a 1. Veja abaixo (a partir de 12''):Já Mikael concorre graças a um golaço de voleio, anotado na vitória do Sport por 2 a 0 sobre o Atlético-GO. A votação para eleger o gol mais bonito se encerra às 20h (de Brasília) desta terça-feira.
> Veja a tabela do Brasileirão
Para votar, é necessário realizar um cadastro e participar através deste site.
Crédito: MichaelcomemoragolaçocontraaChapecoense(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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