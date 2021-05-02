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Michael colhe os frutos, supera números de assistências de 2020 e recebe elogios: 'Ganhando confiança'

Destaque na vitória sobre o Volta Redonda, o atacante já deu seis passes para gols em 2021...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 09:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A primeira temporada de Michael com a camisa do Flamengo não foi como esperada, mas o atacante demonstrou empenho em mudar a situação em 2021. Abriu mão das férias, se apresentou antecipadamente e, ao lado dos garotos do Sub-20, iniciou o Estadual em março. Agora, em maio, o atacante está "colhendo os frutos", ganhando confiança e moral com Rogério Ceni.
- O atleta tem que querer jogar. Quero sempre jogar, mas sempre respeitando meus companheiros. Não significa que sou acomodado, significa que sei respeitar o espaço de cada um. Pedi para voltar antes? Sim, porque eu queria jogar, então fui feliz hoje (sábado) e estou conseguindo colher frutos do que plantei lá atrás - afirmou Michael após dar duas assistências contra o Voltaço.Com os dois passes para Pedro, Michael chegou a seis assistências em 2021. Além de ser o maior garçom rubro-negro na temporada, o camisa 19 também já ultrapassou o número de passes decisivos que deu na última temporada (4). Em gols, contudo, está atrás: foram quatro em 2020 e um neste ano, por ora.
Acionado por Rogério Ceni em seis dos oito jogos disputados pelo Flamengo com o grupo principal, Michael é mais uma opção para o setor ofensivo da equipe, que, em meio à maratona de partidas, precisa de todos à disposição.
- Não tenho essa palavra reserva. Raramente eu repito 100% a equipe. OMichael cresceu nos últimos jogos, conseguiu fazer boas jogadas. Elese apresentou mais cedo para iniciar o Campeonato Carioca. Com issovai ganhando confiança - afirmou o comandante do Flamengo neste sábado.

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