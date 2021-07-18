Michael colhe frutos em semana de protagonismo no Flamengo e pode repetir feito dos tempos de Goiás

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

O Flamengo contou com o mesmo protagonista nos dois últimos jogos para decidir duelos encardidos: Michael. Contra Chapecoense e Defensa y Justicia, por Brasileiro e Libertadores, respectivamente, marcou o gol das vitórias (2 a 1 e 1 a 0) em dois lances que são ramificações de sua ousadia, já que primeiro marcou depois de arriscar no seu característico mano a mano e, no jogo seguinte, foi coroado após tanto insistir em chutes de fora. Na última semana, Michael tem colhido frutos de um plantio iniciado com afinco em março, quando optou por abrir mão das férias e se comprometeu a ser uma das referências entre garotos no início do Carioca. Oscilou, mas saiu com saldo positivo por ter empilhado assistências: seis, sendo o líder do time na temporada até hoje.

Depois, com Rogério Ceni, ganhou um significativo espaço nas ausências de Arrascaeta e Everton Ribeiro durante a Copa América. Não foi bem e, inclusive, motivou o então técnico a responder de forma irônica a um questionamento sobre a insistência no camisa 19 ao longo dos jogos.

Porém, em meio à transição Ceni-Renato Gaúcho, Michael foi às redes em dois jogos consecutivos, não só deixando uma ótima primeira impressão ao novo comandante, como realizando um feito inédito pelo Rubro-Negro - uma vez que nunca tinha feito gols em partidas seguidas.

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E Renato fez questão de elogiar Michael em sua fase mais protagonista desde que deixou o Goiás como Revelação do Brasileiro (19):

- Sou um garoto sonhador, mas nunca pensei que isso pudesse acontecer. Fico feliz. Fazer gol e ajudar a equipe é bom. Agradeço a Deus e meus companheiros, que nunca desistiram de me apoiar. Estou colhendo o que eu plantei lá atrás - falou Michael.

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