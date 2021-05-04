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futebol

Messi segue no Barcelona por mais dois anos, afirma jornalista

Sebastián Pollo Vignolo garante que argentino tem o interesse na renovação com a equipe blaugrana e que o Barça deve tentar a contratação de Neymar nesta janela...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 09:39

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 09:39
Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Lionel Messi tem o interesse em seguir no Barcelona e pode renovar seu contrato por mais duas temporadas, segundo o jornalista Sebastián Pollo Vignolo, da "ESPN" argentina. O camisa 10 ainda não definiu seu futuro publicamente e tem vínculo com a equipe culé até o dia 30 de junho.O repórter também afirmou que os blaugranas devem tentar a contratação de Neymar nesta janela de transferências. O brasileiro ainda não assinou um novo acordo com o Paris Saint-Germain apesar de ter uma proposta em mãos há algumas semanas.
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Messi e seu pai já conversaram com Joan Laporta, presidente do Barcelona, e o atleta expressou seu desejo em atuar mais dois anos em alto nível antes de rumar para um mercado alternativo, como a MLS. No entanto, o argentino quer uma equipe competitiva ao seu redor.

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