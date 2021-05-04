Messi segue no Barcelona por mais dois anos, afirma jornalista

Lionel Messi tem o interesse em seguir no Barcelona e pode renovar seu contrato por mais duas temporadas, segundo o jornalista Sebastián Pollo Vignolo, da "ESPN" argentina. O camisa 10 ainda não definiu seu futuro publicamente e tem vínculo com a equipe culé até o dia 30 de junho.O repórter também afirmou que os blaugranas devem tentar a contratação de Neymar nesta janela de transferências. O brasileiro ainda não assinou um novo acordo com o Paris Saint-Germain apesar de ter uma proposta em mãos há algumas semanas.