Messi e Dest brilham, Barcelona vence a Real Sociedad e segue na cola do Atlético de Madrid no Espanhol

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP

O Barcelona venceu mais uma no Campeonato Espanhol e continua na briga pelo título nacional com o Atlético de Madrid. Neste domingo, a equipe catalã foi até o País Basco para encarar a Real Sociedad e os blaugranas venceram por 6 a 1. Griezmann, Dest (duas vezes), Messi (duas vezes) e Dembélé marcaram os gols. Para os donos da casa, Barrenetxea descontou.

+ Veja a tabela da La LigaLEI DO EXAos 35 minutos do primeiro tempo, o Barcelona abriu o placar com o francês Antoine Griezmann. Messi fez jogada pela esquerda e entregou para Jordi Alba. O lateral cruzou para Dembélé, que bateu em cima do goleiro Álex Remiro. No rebote, Griezmann aproveitou e balançou as redes contra seu ex-clube.

JOGADA DO E.T.Pouco depois do primeiro gol, foi a vez do outro lateral participar. Em linda jogada de Messi pelo meio, o argentino entregou para Sergiño Dest, que bateu forte na saída do goleiro e ampliou o marcador no Estádio Anoeta.

TER STEGEN BRILHAO goleiro do Barcelona mostrou porque é um dos melhores do mundo. Quando a partida ainda estava empatada, Isak teve boa chance após driblar a zaga catalã, mas parou no goleiro alemão. Depois, com o jogo 1 a 0, novamente Isak arriscou da entrada da área, mas viu o arqueiro fazer outra brilhante defesa.

SEM TIRAR O PÉNa etapa final, o Barcelona não diminuiu o ritmo e marcou mais três vezes. Dest fez o terceiro após jogada de Jordi Alba, Messi ampliou depois de lindo lançamento de Busquets e Dembélé fez o quinto com assistência de Moriba. Barrenetxea, com um lindo gol, diminuiu a vantagem, mas nos minutos finais Messi, depois de linda troca de passes, fez o sexto.

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