Mesmo sem ser anunciado, Pedro Castro é regularizado e pode estrear pelo Botafogo

Crédito: André Palma Ribeiro/Avaí F.C

Mesmo que não tenha sido anunciado, o Botafogo tem mais um reforço confirmado para a temporada 2021. Trata-se de Pedro Castro, meio-campista que passou as últimas quatro temporadas no Avaí. O nome do jogador foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde desta sexta-feira.

O atleta, que pertence à Tombense-MG, chega por empréstimo até o fim do ano e é uma contratação visando a disputa da Série B. Como o nome dele já está registrado, Pedro Castro está liberado para estrear e entrar em campo com a camisa preta e branca.

Pedro Castro ainda não foi anunciado oficialmente pelo Botafogo, mas já participa de algumas atividades nas áreas internas do Estádio Nilton Santos. O jogador será integrado nas atividades comandadas por Marcelo Chamusca a partir desta semana.