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Mesmo sem ser anunciado, Pedro Castro é regularizado e pode estrear pelo Botafogo

Nome do meio-campista, que ainda não foi apresentado pelo Alvinegro, aparece no BID e atleta está liberado para participar da estreia do Campeonato Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 15:18

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 15:18

Crédito: André Palma Ribeiro/Avaí F.C
Mesmo que não tenha sido anunciado, o Botafogo tem mais um reforço confirmado para a temporada 2021. Trata-se de Pedro Castro, meio-campista que passou as últimas quatro temporadas no Avaí. O nome do jogador foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde desta sexta-feira.
O atleta, que pertence à Tombense-MG, chega por empréstimo até o fim do ano e é uma contratação visando a disputa da Série B. Como o nome dele já está registrado, Pedro Castro está liberado para estrear e entrar em campo com a camisa preta e branca.
Pedro Castro ainda não foi anunciado oficialmente pelo Botafogo, mas já participa de algumas atividades nas áreas internas do Estádio Nilton Santos. O jogador será integrado nas atividades comandadas por Marcelo Chamusca a partir desta semana.
O meio-campista é o segundo jogador confirmado a reforçar o Botafogo. O primeiro foi o atacante Ronald.

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