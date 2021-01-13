Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mesmo sem Otero, Corinthians terá ataque perto de encaixe e quase ideal para enfrentar o Fluminense
futebol

Mesmo sem Otero, Corinthians terá ataque perto de encaixe e quase ideal para enfrentar o Fluminense

Venezuelano está fora, com Covid, mas Cazares, Gustavo Silva e Jô irão para mais um jogo como titulares no setor ofensivo, que está se encaixando e com alguns ajustes a fazer...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 08:00

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após quase 20 dias sem entrar em campo, o Corinthians finalmente voltará a jogar nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, diante do Fluminense. Para esse confronto direto, pela 29ª rodada do Brasileirão-2020, Vagner Mancini perdeu um dos principais jogadores do seu esquema, mas com um ataque perto do ideal, a substituição tende a ser mais simples de encaixar.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Relembre 15 estrangeiros que tiveram passagem discreta no Corinthians
Com o venezuelano diagnosticado com a Covid-19, o treinador não vai poder repetir o "ataque ideal" das últimas duas vitórias consecutivas, contra Goiás e Botafogo. Apesar de o meia fazer falta no sistema de jogo e por conta de suas contribuições individuais, o encaixe do setor ofensivo parece cada vez melhor, e a permanência de Cazares, Gustavo Silva e Jô deve manter a evolução.
- Perda sentida, atleta encaixado ao sistema, a parte tática, atleta que tem ação dominante dentro do seu setor, chute potente, mas é a oportunidade para outro jogador entrar. Assim como perdemos em outros momentos, Jô, Jemerson, Jonathan Cafú, outros atletas que tiveram Covid, agora temos o Otero e vamos entender. Felizmente que é só o Otero. A pandemia não acabou. Vamos entender que é a oportunidade para outro jogador entrar e mostrar o seu valor - comentou Mancini em entrevista coletiva virtual.O ataque Gustavo Silva, Cazares, Otero e Jô foi o primeiro a ser repetido no Brasileirão durante o período em que o treinador está no clube, e seria escalado pela terceira vez seguida se o venezuelano não estivesse em quarentena. O favorito para a vaga é Mateus Vital, mas Lucas Piton e Jonathan Cafú podem pintar como surpresas. Fato é que o setor está próximo do ideal.
Isso pode ser visto de acordo com os números do Footstats, que mostram o aumento das finalizações do time, especialmente nos últimos três jogos, aqueles da sequência de vitórias. Ao todo, somando os conclusões (no alvo ou não) diante de São Paulo, Goiás e Botafogo, temos 47 finalizações, mais do que a soma dos seis jogos anteriores, contra Fortaleza, Coritiba, Grêmio, Atlético-MG, Atlético-GO e Internacional, que resultam em 45 chutes (veja lista abaixo).
- Vejo, nesse momento, o Corinthians melhorando muito jogo a jogo na parte ofensiva. Isso vem mostrando o que a gente quer, um bom número de oportunidades criadas. Óbvio que ainda há um número muito alto de chances desperdiçadas, o que faz parte do processo, a partir do momento que você aumenta as oportunidades, tem que está preparado para colocar a bola para dentro. Mas isso é outro curso, outra página, que tem que se falar, que tem que ser direcionada aos atletas. Houve evolução e o Corinthians está no caminho certo - analisou Vagner Mancini na última terça-feira.
De fato as chances estão sendo desperdiçadas, das 47 finalizações nesses últimos três jogos, somente cinco delas balançaram a rede, ou seja, apenas 10,6% do total criado se transforma em gol. Embora ainda reste esse ajuste, o importante é que a busca por melhorar o ataque, iniciada desde a chegada de Mancini, parece estar rendendo frutos e o setor mostra cada vez mais encaixe depois de estabilizar a defesa e torná-la tão eficiente como em outros anos.
- Acho que está encaixado. Assim como de forma coletiva, a gente vê o time jogando um futebol mais solto, rápido, objetivo, de forma mais vertical, não se preocupa muito em ter a posse de bola, mas, ao longo do jogo, acaba tendo mais a posse de bola. Então, obvio que quando você arrumar uma equipe, começa de trás, goleiro, zaga, sistema defensivo, os dois volantes, para depois acertar a frente. Você não consegue acertar a frente, se toma muitos gols.
Mesmo sem Otero, mas com Mateus Vital, Cazares, Gustavo Silva e Jô, o ataque corintiano vai a campo para tentar a quarta vitória consecutiva e manter a evolução ofensiva. Se vencer, dará um grande passo na briga por uma das vagas na Copa Libertadores. O duelo contra o Flu acontece nesta quarta-feira às 21h30, na Neo Química Arena e é válido pela 29ª rodada do Brasileirão-2020.
Confira o número de finalizações do Corinthians no Brasileirão em cada partida sob o comando de Vagner Mancini:
1ª - Athletico-PR 0 x 1 Corinthians - 14 finalizações2ª - Corinthians 1 x 5 Flamengo - 19 finalizações3ª - Vasco 1 x 2 Corinthians - 10 finalizações4ª - Corinthians 1 x 0 Internacional - 6 finalizações5ª - Atlético-GO 1 x 1 Corinthians - 6 finalizações6ª - Corinthians 1 x 2 Atlético-MG - 8 finalizações7ª - Corinthians 0 x 0 Grêmio - 6 finalizações8ª - Coritiba 0 x 1 Corinthians - 11 finalizações9ª - Fortaleza 0 x 0 Corinthians - 8 finalizações10ª - Corinthians 1 x 0 São Paulo - 14 finalizações11ª - Corinthians 2 x 1 Goiás - 17 finalizações12ª - Botafogo 0 x 2 Corinthians - 16 finalizações

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados