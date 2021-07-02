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futebol

Mesmo sem Kaio Jorge, Bruno Marques não é relacionado no Santos

Atacante perdeu espaço com a chegada do técnico Fernando Diniz ao Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 16:11

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 16:11

Crédito: Bruno Marques ainda não foi relacionado pelo técnico Fernando Diniz (Crédito: Ivan Storti/SantosFC
Mesmo com o desfalque do atacante Kaio Jorge, que fará um trabalho de prevenção de lesão, o atacante Bruno Marques não foi relacionado para o jogo deste sábado, contra o América-MG, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.O jogador ficou afastado por uma lesão no tornozelo sofrida no clássico contra Corinthians, em abril, ainda com Ariel Holan no comando. Ele foi liberado para voltar em maio, mas novamente sentiu dores e teve que passar por fortalecimento muscular.
Após isso, Bruno Marques foi liberado e treinou normalmente com o grupo, mas ainda não teve oportunidades para atuar com o técnico Fernando Diniz. Em entrevista após o empate com o Sport, o técnico comentou sobre o jogador e sobre o meia Luca Lourenço, que também não vem sendo relacionado.
- São dois jogadores que treinam, estão no elenco. Coloco quem acho que está melhor pelo que avalio nos treinamentos. Não tenho como estender muito além disso. Segundo meu critério de avaliação, trago para os jogos quem está melhor - explicou Diniz.Com a chegada de reforços como Zanocelo, Camacho e Marcos Guilheme, além do retorno do capitão Carlos Sánchez, alguns jogadores mais novos perderam espaço no elenco santista. O atacante Ângelo, o volante Balieiro e o zagueiro Kaiky são exemplos.
Bruno Marques tem 22 anos e teve seu contrato renovado recentemente. Para mantê-lo, o Peixe teve de pagar R$ 600 mil em três parcelas ao Lagarto por 70% dos direitos econômicos. O ex-time fica com 30%. No Santos, foram 28 jogos e quatro gols marcos.

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