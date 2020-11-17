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futebol

Mesmo fora de combate, Felipe Melo, do Palmeiras, pode ser suspenso pelo STJD

Camisa 30 será denunciado por chave de braço em atleta do Vasco, na mesma partida em que fraturou o tornozelo
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LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 13:00

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 13:00

Crédito: Anderson Daronco não deu nem falta no lance (Imagem: Reprodução/TV Globo
Fora dos gramados por pelo menos mais três meses, o volante Felipe Melo será denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo (STJD), e pode ter que cumprir suspensão enquanto trata a sua grave lesão no tornozelo esquerdo.
Na mesma partida em que o camisa 30 fraturou a perna, ele havia se envolvido em um lance duro com o zagueiro Léo Matos do Vasco, quando deu uma 'chave de braço' no atleta cruzmaltino. As imagens do lance viralizaram nas redes sociais, e agora vão virar uma possível punição no tribunal.A informação da denúncia foi confirmada por Ronaldo Piacente, procurador-geral do STJD, ao Blog do Perrone, do UOL Esporte:
– Examinamos a imagem e concluímos que houve agressão. Ele poderia ter lesionado o jogador do Vasco. A procuradoria do STJD vai oferecer denúncia contra Felipe Melo por agressão, artigo 254-A do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) – disse Ronaldo.
A denúncia será publicada nesta semana, e o artigo em que o ex-capitão do Palmeiras foi enquadrado prevê pena de quatro a 12 jogos de suspensão. Com previsão de volta aos gramados só no início de 2021, Melo deve cumprir a suspensão enquanto se recupera da lesão.

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