Mesmo fora de combate, Felipe Melo, do Palmeiras, pode ser suspenso pelo STJD

Crédito: Anderson Daronco não deu nem falta no lance (Imagem: Reprodução/TV Globo

Fora dos gramados por pelo menos mais três meses, o volante Felipe Melo será denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo (STJD), e pode ter que cumprir suspensão enquanto trata a sua grave lesão no tornozelo esquerdo.

Na mesma partida em que o camisa 30 fraturou a perna, ele havia se envolvido em um lance duro com o zagueiro Léo Matos do Vasco, quando deu uma 'chave de braço' no atleta cruzmaltino. As imagens do lance viralizaram nas redes sociais, e agora vão virar uma possível punição no tribunal.A informação da denúncia foi confirmada por Ronaldo Piacente, procurador-geral do STJD, ao Blog do Perrone, do UOL Esporte:

– Examinamos a imagem e concluímos que houve agressão. Ele poderia ter lesionado o jogador do Vasco. A procuradoria do STJD vai oferecer denúncia contra Felipe Melo por agressão, artigo 254-A do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) – disse Ronaldo.